Romanias forsvarsdepartement har bekreftet at de har funnet dronerester på rumensk territorium tre ganger så langt denne uken.

Ifølge departementet skal det ha blitt gjort funn av dronedeler, som er like de dronene Russland s forsvar bruker, opptil en kilometer sør for byen Nufaro, som ligger 14 kilometer sør for grensen til Ukraina.

Det har fått det rumenske militæret til å ta grep. Denne uken har de jobbet hardt for å sette opp flere midlertidige tilfluktsrom, til tross for at regjeringen har beroliget innbyggerne om at risikoen for en grenseoverskridende eskalering er minimal. Romanias regjering skal også ha sendt en formell klage til Moskva angående russiske droner som beveger seg i rumensk luftrom, skriver BBC.

– Rister som et jordskjelv

Kort tid etter midnatt natt til torsdag ble innbyggere i åtte landsbyer øst i Romania varslet med nødvarsler på telefonene sine om at det var fare for fallende objekter fra omliggende luftrom.

Romanias president, Klaus Iohannis, har uttalt at funnene indikerer en «uakseptabel krenkelse av rumensk luftrom». Foto: Juan Mabromata / AFP

«Hold dere rolig! Søk tilflukt i kjellere eller i sivile tilfluktsrom. Dersom du ikke har tilgang til et tilfluktsrom, hold deg innendørs, og vekke fra vinduer og yttervegger».

BBC har snakket med flere innbyggere i Romanias grenselandsbyer som forteller at de ofte kan høre droner som flyr over rumensk territorium.

– Når sirenene hyler om natten, bør du forvente at dronene kommer, sier Costica Tanase, en innbygger i Plauto på den ukrainsk-rumenske grensen til AFP.

– Det rister som et jordskjelv når dronene nærmer seg, sier den 70 år gamle bonden Gheroghe Puflea, ifølge BBC.

De siste ukene har Russland økt sine droneangrep mot ukrainske havner på andre siden av Donau-elven, som går langs grensen mellom Romania og Ukraina. Dette skal ha ført til at Romanias forsvarsdepartement har observert flere dronegrupper.

Denne uken har det rumenske militæret jobbet hardt for å sette opp flere midlertidige tilfluktsrom. Foto: Mihai Barbu / AFP

«En reel sikkerhetsrisiko»

Onsdag kalte Romanias utenriksdepartement Russlands ambassadør til Bucuresti inn på teppet for å understreke at hendelsene den siste uken er uakseptabel

Frem til onsdag benektet rumenske myndigheter at det som antas å være russiske droner hadde falt ned på rumensk jord. Etter at landet nå har bekreftet hendelsene, har Romanias president, Klaus Iohannis, uttalt at funnene indikerer «en uakseptabel krenkelse av rumensk luftrom».

Videre uttalte presidenten at hendelsene innebærer en reell sikkerhetsrisiko for rumenere som bor i grenseområdene mot Ukraina.