– Under offensive operasjoner tok de Andriivka i Donetsk-regionen, heter det ukrainske forsvarets morgenrapport. Opplysningen er ikke bekreftet fra annet hold.

Ifølge rapporten mistet de russiske styrkene både utstyr og soldater i kampene.

Andriivka ligger sør for Bakhmut. De ukrainske styrkene sier også at de har hatt «delvis suksess» ved en annen landsby i området, Klitsjtsjiivka.

Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar sa allerede torsdag at Andriivka var under ukrainsk kontroll, men innrømmet senere at dette var unøyaktig, og at kampene fortsatt pågikk.

Soldater i den ukrainske 3. brigade som kjemper i området, gikk etter dette ut på Telegram og kritiserte Maliars uttalelse.

– Uttalelser som dette er skadelige og setter soldatene i fare, det påvirker hvordan styrkene plasseres ut, sa de.