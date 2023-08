Russland hevder Nato forbereder seg på bruk av atomvåpen

– Nato øver seg på såkalte felles atomvåpenoppdrag. Det betyr at ikke-nukleære medlemsland er involvert i den militære planleggingen av bruk av atomvåpen, og at deres eksperter er opplært i å bruke amerikanske atomvåpen, sier viseforsvarsminister Mikhail Galuzin til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

I juni startet Russland utplassering av atomvåpen i nabolandet Belarus. Belarus' president Aleksandr Lukasjenko hevdet at utplasseringen av atomvåpen er nødvendig for å avskrekke vestlig aggresjon.

Samtidig har Russlands president Vladimir Putin flere ganger truet med å bruke atomvåpen hvis noen skulle finne på å krenke russisk territorium.

Det er en trussel som Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev også har gjentatt. Medvedev, som i dag er nestleder i det nasjonale sikkerhetsrådet, et råd ledet av Putin, sa i slutten av juli at Russland kan bli tvunget til å bruke atomvåpen dersom Ukrainas offensiv for å gjenerobre russiskokkuperte områder blir vellykket.

USAs president Joe Biden har sagt at atomtrusselen fra Russland er reell, men amerikanske myndigheter har likevel understreket flere ganger at de ikke har behov for å demonstrere sin egen atomvåpenevne overfor Russland. Dessuten er det ikke noen umiddelbare tegn som skulle tyde på at Russland har planer om å bruke atomvåpen, har Washington sagt.