Nitten familier har sluttet seg til et gruppesøksmål mot Harvard og deres medisinske fakultet over påstått menneskelig organhandel som skal ha ledet til at hoder, hjerner, hud og knokler ble solgt på svartebørsen.

Påtalemyndigheten i USA har siktet Cedric Lodge, sjef for obduksjonsavdelingen ved «Harvard Medical School», sammen med hans kone og flere andre, og anklaget dem for å ha konspirert for å transportere og selge menneskelige levninger.

De har erklært seg ikke skyldige i saken, skriver Business Insider.

Skjendet

De menneskelige levningene kom fra folk i New England som – før deres død – frivillig donerte kroppene sine til Harvards anatomiske veldedighetsprogram. Donorene hadde deltatt i programmet «i håp og forventning om at denne siste tjenesten og godheten kunne hjelpe med å utdanne en ny generasjon leger», ifølge et rettsdokument.

Men i stedet for å behandle donorenes levninger med respekt og verdighet, «lot Harvard levningene være i et anlegg som var et sted for skjending, der, ifølge tiltalen, kriminelle fikk lov til å streife rundt og velge blant levninger som om de var pyntegjenstander på et loppemarked».

Ifølge et separat søksmål levert i juni kan opptil 400 kadavre ha vært offer for organhandelen.

Blant ofrene for den angivelige organhandelen var en veteran fra Korea-krigen som døde av lungekreft og håpet at hans donasjon kunne hjelpe til med å redde andre fra samme sykdom.

En annen var en mekaniker som valgte Harvards program på grunn av institusjonens prestisjefylte rykte, og som spøkte med at han ville være den første i sin familie til å gå på Harvard.

Ansikter, hoder og hud

Ifølge søksmålet skal «Harvard Medical School» ha markedsført programmet som en «uunnværlig komponent i medisin og tannlegeutdanning og forskning», og at donasjoner av menneskelige levninger ville tillate studenter å «lindre menneskelig smerte og lidelse».

I stedet hevder påtalemyndigheten at donorenes kroppsdeler ble dissekert og solgt for en rekke makabre formål.

Noen av levningene, blant annet et menneskelig hode, endte opp i en dukkebutikk i Salem, Massachusetts.

I et annet tilfelle ble menneskelig hud sendt til en mann i Pennsylvania som hadde blitt leid inn for å «garve huden for å lage lær», ifølge søksmålet.

Ifølge påtalemyndigheten skal den siktede mannen Cedric Lodge ha mottatt 600 dollar for to dissekerte ansikter.

Søksmålet hevder at levningene ble «skjendet og plyndret, partert og solgt for grotesk kunst og ukjente tilfredsstillelser».