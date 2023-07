I juni hevdet en astrofysiker at materiale hentet fra havbunnen kan bekrefte utenomjordisk liv . Mandag fortalte The New York Times historien om denne forskeren som «ingen» vil tro på. Mannen med de utenomjordiske forklaringene. Men så er det også nettopp det han forsker på:

Det utenomjordiske.

Han snakker om interstellare steiner og «teknologisk dings med kunstig intelligens».

Han får forskermiljøet i harnisk og tilhengerne entusiastiske.

Kan virkelig doktor Avi Loeb ha rett i det han sier?

Ildkule

Den ihuga astrofysikeren ved Harvard-universitetet har lenge vært ivrig innenfor kosmologi-feltet, og har ifølge NY Times skrevet hundrevis av artikler om alt fra svarte hull til de første stjernene.

Vendepunktet kom da et objekt fra verdensrommet streifet innom solsystemet vårt i 2017, og et håp ble tent om at den kunne fortelle noe om utenomjordisk liv.

Eller kanskje den til og med kunne stamme fra utenomjordisk liv.

Det var hvert fall den versjonen doktor Loeb gikk for mens hans kollegaer debatterte om fenomenet «bare» var en asteroide eller en komet. Doktor Loeb har valgt sin egen vei i den akademiske jungelen og for det har han møtt mye motbør.

For mange forskere er denne mannen kontroversiell. Foto: Lotem Loeb / AFP / NTB

Etter at objektet ved navn Oumuamua hadde antent en nysgjerrig gnist i ham begynte forskeren å gå gjennom historikken med ildkuler fra verdensrommet. Da kom han og studenten Amir Siraj, over én som skilte seg ut.

En ildkule som hadde skutt gjennom atmosfæren og krasjlandet i havet nord for øya Manus utenfor den nordlige kysten til Papua Ny-Guinea i 2014.

Det var noe med farten og retningen dens som pirret nysgjerrigheten deres. Kunne den være interstellar og si noe om utenomjordisk liv?

Ildkulen skal ha truffet like utenfor øya Manus i Stillehavet. Foto: Shutterstock / NTB

Like gamle som universet?

21. juni i år skjedde det et viktig gjennombrudd.

Etter en forskningsekspedisjon ut til havet der objektet skal ha krasjlandet, kunne doktor Loeb dele gladnyheten:

Forskeren og hans team – bestående av andre vitenskapsfolk, ingeniører, sjømenn, et filmteam og mannen som stod for finansieringen – hevdet å ha lykkes med å finne rester fra ildkulen.

ABC Nyheter meldte i etterkant at teamet hadde samlet inn 35 milligram med utenomjordisk materiale ved å dra en stor magnetisk slede over havbunnen i Stillehavet.

Bittesmå biter lignende glitrende perler. Ikke større enn en millimeter i diameter, og bestående av jern, som kan tyde på at de ikke naturlig hører hjemme på havbunnen i dette området, ifølge forskere NY Times har snakket med.

Og nå gjenstod det å analysere hva bitene kunne være.

Etter analyser har doktor Loeb nå konstatert at to av bitene de fant virket å være like gamle som universet selv – et klart tegn på at de er interstellare, og kan stamme fra utenomjordisk liv.

– Det er mest sannsynlig en teknologisk dings med kunstig intelligens, uttaler han ifølge NY Times.

Amerikanske myndigheter

En kritisk stemme NY Times har snakket med, doktor Steve Desch, astrofysiker ved Arizona State University mener derimot at til tross for at forskersamfunnet tror på interstellare objekter, ville det likevel ikke vært mulig å finne igjen disse restene fordi objektet ville blitt for ødelagt om de holdt den høye farten som målingene oppga.

Målinger som ble gjort av militære sensorer tilhørende amerikanske myndigheter.

En annen av skeptikerne avisen har snakket med, doktor Peter Brown, meteorfysiker ved Western University i Ontario, mener målingene det blir tatt utgangspunkt i, ofte er feil.

Brown hevder at objekter ofte først blir feilaktig kategorisert som interstellare objekter på grunn av målingsfeil. Han syns det er urovekkende at doktor Loeb har engasjert seg så lite med de ledende forskerne på området.

Et kunstnerbilde av Oumuamua, det interstellare objektet som kom i nærheten av jorden i 2017, og som tente doktor Loeb sin fascinasjon for utenomjordisk liv. Foto: Handout / Reuters / NTB

Doktor Loeb mener på en annen side at vi kan stole på målingene gjort av myndighetenes sensorer:

– De er ansvarlige for nasjonal sikkerhet. Jeg tror de vet hva de driver med.

I november 2022 fikk endelig doktor Loeb gjennomslag for å publisere en artikkel om funnet av 2014-objektet i tidsskriftet The Astrophysical Journal – etter å først ha fått avslag.

Tidligere samme år hadde et skriv fra USAs romkommando bekreftet at målingene gjort av ildkulen kunne samsvare med et interstellart objekt.

For opptatt av ego

Men flere forskerkollegaer er lei av oppmerksomheten den kontroversielle astrofysikeren får. De mener det forurenser forskningsverdenen, melder NY Times.

I tillegg skriver avisen at det gjenstår flere faktorer å avdekke for å kunne bekrefte at objektet stammer fra utenomjordisk liv.

Likevel later det til at doktor Loeb står støtt i stormen. I et tidligere intervju med magasinet Scientific American stilte han seg kritisk til sine kollegaer.

Han mener de er for opptatt av sitt eget ego, og han hevder at han selv har et konservativt utgangspunkt:

– Røft halvparten av galaksens sollignende stjerner har en planet på størrelse med jorden, med omtrent samme avstand fra jorden til solen, så det kan være flytende vann på overflaten og livets kjemi slik vi kjenner det. Så hvis du triller terningen om liv milliarder av ganger i Melkeveien, hva er sjansen for at vi er alene?

– Minimal, mest sannsynlig!