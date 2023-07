Oppsiktsvekkende funn under jakten på romvesen-meteoritt

I 2014 brant meteoritten CNEOS opp i jordens atmosfære. Dette var den første registrerte meteoritten som antas å være fra et annet solsystem.

Etter en to ukers jakt på meteoritt-restene åpner Harvard-professor Avi Loeb nå opp for at de har funnet spor av utenomjordisk teknologi , ifølge New York Post.

Høyst uvanlig stoffkombinasjon

Fysikkprofessor Loeb og teamet hans fra eliteuniversitet har samlet inn 35 milligram med utenomjordisk materiale ved å dra en stor magnetisk slede over havbunnen i Stillehavet.

Rundt 50 kulelignende objekter som løsnet fra meteoritten da den trengte inn i jordens atmosfære er samlet inn.

Det mest oppsiktsvekkende, ifølge Loeb, er at de innsamlede materialene er sammensatt av magnesium, titan og jern – en høyst uvanlig kombinasjon av stoffer, som verken er vanlig på jorden eller i vårt solsystem.

– Objektene bærer informasjon om den elementære og isotopiske sammensetningen til den første utenom-galaktiske meteoren som har landet på jorden, skrev Loeb tirsdag på prosjektets blogg.

Utplassert av romvesner

Harvard-professor Avi Loeb har flere ganger spekulert i om det finnes intelligent liv utenfor jorden. Foto: AFP/NTB

Under letingen ble de også funnet en rekke metalliske trådlignende fragmenter og skår av metall med uviss opprinnelse.

Funnene skal nå undersøkes grundigere, men det kan ikke utelukkes at meteoritten er tegn på intelligent liv, ifølge fysikeren.

Prosjektet skal ha kostet 1.5 millioner dollar, eller nærmere 16 millioner kroner, og funnet sted utenfor kysten av Papa Ny-Guniea.

Israelske Leob ble i 2017 kjent for sitt standpunkt om at Oumuamua, et objekt som går i bane rundt jorden og stammer fra en annen galakse, var utplassert av romvesener. Forskeren leder for tiden Galileo-prosjektet på Harvard University som forsker på utenomjordisk liv.