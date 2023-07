En spansk og amerikansk forskergrupper har funnet ut at mennesker som bor i nærheten av grønne områder i gjennomsnitt er 2,5 år yngre enn dem som ikke gjør det.

– Vi mener at funnene våre har stor betydning for byplanleggingen når det gjelder å utvide den grønne infrastrukturen for å fremme folkehelsen og redusere helseforskjeller, sier Kyeezu Kim, studiens hovedforfatter og postdokter ved Northwestern University’s Feinberg School of Medicine.

Sammenheng mellom bosted og aldring

Biologisk alder refererer til den enkelte personens sunnhets- og aldrings-tilstand, og ikke nødvendigvis vår kronologiske alder – altså den tiden som har passert siden vi ble født.

Studien er den første som undersøker effekten av langtidseksponering for urbane grøntområder og biologisk aldring, spesielt ved hjelp av DNA-metylering basert på epigenetisk alder.

Gener spiller en viktig rolle for helsen og egenskapene til en person, men også adferd og miljøet man lever i kan påvirke hvordan kroppen utvikler seg og fungerer. Læren om dette kalles epigenetikk.

Bioteknologirådet skriver på sine hjemmesider at «DNA-metyleringsstatus i celler og vev fungerer som ‘epigenetisk klokke’ som kan brukes til å forutsi den biologiske alderen».

Forskergruppen har analysert hjemadressen til 924 personer i fire amerikanske byer gjennom 20 år – fra 1986 til 2006 – og sammenkoblet dette med blodprøver tatt i samme periode og som gir indikatorer på biologisk alder. Dataene er videre kontrollert for andre variabler, som utdanning inntekt og risikofaktorer som røyking.

Resultatet var slående.

Mennesker soler seg og slapper av i Slottsparken i Oslo. Foto: Svein Grønvold / NN / Samfoto

Personer som bodde på adresser som var omgitt av 30 prosent grøntareal innenfor en radius på 5 km hadde en biologisk alder som var omtrent 2,5 år yngre enn de som bodde i områder med 20 prosent grøntareal.

Ifølge forskerne var sammenhengen mellom epigenetisk aldring og grønne områder enda sterkere hos personer fra vanskeligstilte nabolag.

– Når vi tenker på å holde oss friske når vi blir eldre, fokuserer vi vanligvis på ting som å spise sunt, trene og få nok søvn, sier Kim til Northwestern Medicine University.

– Forskningen vår viser imidlertid at miljøet vi lever i, nærmere bestemt nærmiljøet og tilgangen til grønne områder, også er viktig for å holde oss friske når vi blir eldre.

Central park i New York City. Flere studier viser at å besøke grønne områder gir bedre helse. Foto: REUTERS/Mike Segar

Bra for både mennesker og planeten

Etter hvert som temperaturen på jorden øker som følge av global oppvarming, blir grønne områder stadig viktigere for både mennesker og planeten.

Betong og asfalt absorberer solstråler og varme. Om sommeren blir derfor ofte omtalt som «varmeøyer». Under hetebølger kan temperaturen i Paris bli opptil 10 grader høyere enn i omkringliggende landområder, skriver Euronews.

Trær gir skygge og avgir avkjølende fuktighet til luften. I tillegg kan trær og grønne områder fange om karbondioksid, og med det «rense» opp luften i byene.

I tillegg viser stadig mer forskning at økt tilgang på natur og grøntområder har en positiv innvirkning på både fysisk og psykisk helse. En finsk studie som ble publisert i januar slår fast at å besøke grøntområder i byer kan redusere behovet for legemidler mot psykiske plager og lidelser, skriver Euronews.

I dag bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byer. FN estimerer at innen 2030 vil 60 prosent av verdens befolkning bo i en by med mer enn en halv million innbyggere.