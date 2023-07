Putin: Russland vil motsette seg sanksjoner og provokasjoner

Den asiatiske samarbeidsorganisasjonen har i tillegg til Russland medlemmer som blant annet Kina, India og nå også Iran.

Putin sa videre at Russland har planer om å styrke båndene til samarbeidsorganisasjonen. Han støtter også overgangen til betaling med lokale myntenheter i utenrikshandelen, som tradisjonelt har foregått med amerikanske dollar.

Han advarte også om at risikoen for konflikter og for en global økonomisk krise er økende.

Samlet

Under talen påsto Putin at Russland er mer samlet enn noen gang – litt over en uke etter at leiesoldatgruppen Wagner gjorde opprør mot militærledelsen i Moskva.

– Det russiske folket står mer samlet enn noen gang. Den russiske politiske ledelsen og hele samfunnet har tydelig vist solidaritet og stort ansvar for landets skjebne da de motarbeidet forsøket på væpnet opprør, sa Putin ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax.

Presidenten takket også lederne som var samlet på møtet – deriblant Kinas president Xi Jinping og Indias statsminister Narendra Modi – for «støtten». Men det er uklart hvordan støtten har sett ut eller blitt uttrykt.

Nytt medlem

På møtet tirsdag ble Iran ønsket velkommen som nytt medlem i samarbeidsorganisasjonen. Landet har søkt om medlemskap siden 2008, men landets atomprogram har vært et stort hinder.

Flere av landene har vært skeptiske til å knytte seg til et land som er underlagt såpass omfattende sanksjoner som Iran er.

I neste steg bør også Belarus bli medlem i organisasjonen, mener Putin ifølge russiske medier.

Den belarusiske presidenten, Aleksandr Lukasjenko, talte også på videomøtet tirsdag og sa blant annet at han gikk inn for å bygge en rettferdig verden for alle land.