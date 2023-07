Det virtuelle toppmøtet, blir den russiske presidentens første etter det væpnede opprøret til leiesoldatgruppen Wagner.

Mandag ble det klart at han skal delta digitalt i Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Der vil også Kinas leder Xi Jinping og Indias president Narendra Modi delta.

Det er India som er vert for SCO-møtet. Flere av Russlands nære støttespillere og partnere er også på møtet.

– Putin vil prøve å vise sine partnere at han fortsatt har kontrollen, sier Tanvi Madan, utenrikspolitisk ekspert ved tenketanken Brookings Institution til nyhetsbyrået AP.

– Han vil ikke etterlate noen tvil om at utfordringene i hjemlandet er knust, utdyper Madan.

Se video: Wagner-opprøret forklart

Mulighet til å vise styrke

Møtet skjer kun litt over en uke etter at Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin ledet leiesoldatstyrken sin i et kortlivet opprør mot den militære ledelsen i Russland. Prigozjin selv er gått i eksil i Belarus etter å ha avbrutt fremrykkingen mot Moskva og inngått en avtale med president Putin.

I tillegg til Kina og vertslandet India, deltar også Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Pakistan og Usbekistan, mens Belarus og Mongolia er med som observatører. Det er også ventet at Iran blir innlemmet i SCO i løpet av møtet.

– Møtet er virkelig en av få globale muligheter Putin har til å vise styrke og troverdighet, sier Michael Kugelman til AP. Han leder Wilson Center’s South Asia Institute.

Ingen av deltakerlandene har tatt avstand fra Russlands krigføring i Ukraina.

Indias balansegang

For vertslandet India, har det vært en balansegang å fortsette samarbeidet med Russland og Kina, mens man ikke skyver fra seg sine vestlige allierte.

– Begrensningene til SCO er at Kina og Russland forsøker å gjøre det til en anti-vestlig gruppe. Det passer dårlig med Indias uavhengige utenrikspolitikk, sier Madan.

Det er kun en drøy uke siden Modi møtte USAs president Joe Biden i Washington D.C.