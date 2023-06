Zelenskyj bekrefter at Ukrainas offensiv er i gang

Ifølge Reuters sier Zelenskyj at det pågår motoffensiv og defensive operasjoner. Han vil ikke si hvilket stadium operasjonene er i eller gi noen ytterligere detaljer.

Det er de siste dagene blitt rapportert om harde kamper på flere frontavsnitt i øst og sør.

– Vi kan definitivt si at den ukrainske motoffensiven har startet, sa Russlands president Vladimir Putin til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti på fredag.

Zelenskyj hevet øyenbrynene og trakk på skuldrene da han ble bedt om å kommentere Putins uttalelse under en pressekonferanse i Kyiv, der den ukrainske presidenten deltok sammen med Canadas statsminister Justin Trudeau. Men han innrømmet likevel at det pågår operasjoner.

– Positive

– Det er interessant hva Putin sier om vår motoffensiv. Etter mitt skjønn er det viktig at Russland alltid føler dette – at de ikke har lenge igjen, sa Zelenskyj.

Han føyde til at han har daglig kontakt med de militære lederne, inkludert Ukrainas forsvarssjef Valerij Zaluzjny.

– Alle er positive nå. Fortell det til Putin, sa Zelenskyj.

Under sitt besøk i Kyiv lørdag, sa Trudeau at Canada vil delta i en flernasjonal innsats for å trene ukrainske jagerflygere. Han kunngjorde også militærhjelp til landet verdt 4 milliarder kroner.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Video: Hvem angriper hvem: Ukraina slår tilbake

Harde kamper

De første uttalelsene fra anonyme kilder om at den ukrainske offensiven var trappet opp og i gang for alvor, kom fra flere medier torsdag.

NBC News siterte da en ukrainsk offiser og en soldat ved fronten som sa at offensiven er i gang. Washington Post skrev at ukrainske styrker, inkludert angrepsenheter med vestlige våpen og trening i Nato-taktikk, hadde trappet opp angrepene langs fronten sørøst i landet.

Avisen henviste til fire ukrainske militærkilder. Kildene var ikke klarert for å snakke åpent om utviklingen, og uttalte seg derfor anonymt, ifølge avisen.

Flere russiske kilder har også konstatert at den ukrainske offensiven er innledet. Russiske militærbloggere har de siste par dagene skrevet om harde kamper i den delvis russiskkontrollerte regionen Zaporizjzja, der Melitopol ligger. Blant annet nevnes et område ved byen Tokmak.

Forstrid

Men selv om operasjonen nå har gått over i en annen fase, har forberedelsene pågått over tid. Den svenske oberstløytnanten Peter Lidén sa til TT i uka som gikk at såkalt forstrid – beskyting av viktige mål i områdene man vil angripe – har pågått lenge allerede.

– Jeg vil hevde at vi har sett begynnelsen på offensiven for ganske lenge siden og at vi nå har sett begynnelsen på en angrepsbevegelse på bakken, sa Lidén til det svenske nyhetsbyrået.