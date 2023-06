Vladimir Putin utsetter tradisjonell TV-opptreden

Vladimir Putin har utsatt sin tradisjonelle fjernsynssendte telefonsamtale som vanligvis finner sted på denne tiden av året. Isteden har han valgt å rette oppmerksomheten mot Ukrainas motoffensiv, skriver Newsweek.

Vanligvis er juni måneden for programmet «Direkte linje med Vladimir Putin», som gir russiske borgere muligheten til å ringe inn og spørre presidenten om saker som påvirker deres daglige liv.

I fjor skrotet Putin programmet, samt hans årlige pressekonferanse. Det ble ikke gitt noen forklaring på at arrangementet ble avlyst, men det ble antatt å være relatert til krigen i Ukraina.

Kan undergrave

Jason Jay Smart, en politisk rådgiver innen post-sovjetisk og internasjonal politikk, forteller at han tror Putin utsetter programmet fordi han frykter at Russland vil oppleve flere tilbakeslag under motoffensiven.

– Putin anerkjenner at motoffensiven kan undergrave det han sier offentlig til borgerne, å utsette det gir ham muligheten til å bruke arrangementet senere for å forklare hvorfor Russland mister territorium i Ukraina, sier Smart til Newsweek.

Ifølge den russiske avisen Kommersant kan programmet fremdeles finne sted i år, mulig i november eller desember.

Avisen mener at timingen vil gi Putin muligheten til å ta samtaler fra det russiske publikum før en mulig kunngjøring av hans gjenvalgskampanje for president i 2024.

– Vi forbereder oss rolig

Talsperson for den russiske regjeringen, Dmitrij Peskov, sa i april at programmet sannsynligvis ville bli holdt på en uspesifisert dato i juni.

Dmitrij Peskov sier at de enda ikke har sett noen dato for det tradisjonelle TV-programmet. Foto: Valeriy Sharifulin / Sputnik / Reuters / NTB

Torsdag rapporterte den russiske statlige nyhetsbyrået Tass at Peskov er mer vag om når det vil finne sted.

– Når det gjelder «Direkte linje», sa vi at så snart vi bestemmer oss, vil vi kunngjøre datoene. Så langt, som du vet, har vi ikke kunngjort noen datoer. Vi forbereder oss rolig for det, litt etter litt. Vi vil selvfølgelig informere deg når tiden kommer, forteller Peskov, ifølge Tass.

Med hensyn til motoffensiven har russiske tjenestemenn sagt at de tror den allerede har startet, men den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj har ikke offisielt erklært dens begynnelse.

Oleksiy Danilov, sekretær for Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd, sa onsdag at motoffensiven ennå ikke hadde begynt, til tross for Russlands påstander.