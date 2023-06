Det skriver Bloomberg.

Avisen har snakket med til sammen syv sentralt plasserte kilder, som alle har krevd anonymitet.

Samtlige av kildene sier de har mistet troen på russisk seier, og flere er rystet over Putins lederskap.

«De har mistet troen på Putins evne til å vinne krigen»

Ifølge Bloomberg er mange innen den politiske og forretningsmessige eliten i Russland lei av krigen og vil at den skal stoppe, selv om de i utgangspunktet støtter invasjonen. Samtidig tviler de på at Putin er villig til å stanse kampene.

«De har mistet troen på Putins evne til å vinne krigen og vurderer en frossen konflikt som det beste alternativet for Kreml nå», skriver avisen.

Kildene oppgir at de ikke lenger har tillit til at det russiske lederskapet. At krigen drar ut i tid, fremfor en rask erobring av Ukraina, slik de ble forespeilet, har satt tålmodigheten på prøve.

«Undergraver Putins image som en garantist for Russlands sikkerhet»

I stedet for fortsatt krigføring med store menneskelige og materielle tap, går de inn for å gjennomføre forhandlinger, og antyder at dette vil kunne skje ved utgangen av 2023.

«De vil la Putin proklamere en pyrrhusseier for russerne, og beholde deler av de okkuperte ukrainske områdene», siterer Bloomberg fra sine anonyme kilder, skriver Ukrainska Pravda.

Angrepene inne på russisk territorium blir trukket frem som viktige faktorer for den økende motløsheten og pessimismen blant den russiske eliten.

«Alt dette undergraver Putins image som en garantist for Russlands sikkerhet».

– De er redde for å bli syndebukker for en meningsløs krig

En tidligere rådgiver for den russiske regjeringen, Kirill Rogov, rømte landet da invasjonen var et faktum. I dag sier han dette:

– De er redde for å bli syndebukker for en meningsløs krig. Det er virkelig overraskende hvor utbredt ideen, om at Putin ikke vil vinne denne krigen, er blant den russiske eliten, sier Rogov.

Fellesnevneren for de syv spurte kildene er at de har et dystert perspektiv på fremtiden for Russland den dagen krigen er over. Eliten frykter fortsatt isolasjon.

Bloomberg viser til at oppslutningen om krigen er synkende i den russiske befolkningen.

