– Dårlige nyheter, spesielt om krigen, blir ikke lenger ble rapportert til Putin fordi det vil gjøre ham ekstremt irritert.

Det skriver en kilde med kjennskap til Putins indre krets på Telegram-kanalen VCHK-OGPU, som regnes som en av de mest toneangivende mediene på sosiale medier, ifølge Newsweek.

Omgir seg med «ja»-folk

Helt siden invasjonen startet har militære eksperter uttalt at Putin omgir seg med «ja»-folk, som sier det presidenten helst vil høre, og la negative nyheter og analyser ligge.

De færreste trodde Russland ville innlede et fullskala angrep mot Ukraina, men når det likevel skjedde ble det tolket som et utslag av dårlig og mangelfull etterretning.

I etterkant viste det seg at kritikerne fikk rett. Invasjonen ble raskt en militær hengemyr.

– Presidenten ønsker ikke å høre disse

Dette inntrykket får nå ny næring ifølge innlegg på VCHK-OGPU. Her kommer det fram at Putins underordnede bevisst holder tilbake informasjon som går i Russlands disfavør.

– De har rett og slett sluttet å bringe dårlige nyheter til Putin fordi presidenten ikke ønsker å høre disse, heter det i ett av innleggene.

Redselen for Putins sinneutbrudd blir oppgitt som hovedårsaken til praksisen med å holde tilbake negative nyheter fra fronten. I stedet sminkes sannheten for å blidgjøre presidenten.

– En av akilleshælene til et diktatur

Da USAs utenriksminister Antony Blinken besøkte Algerie i slutten av mars 30. mars, kom han med denne karakteristikken av Putin-regimet:

– En av akilleshælene til et diktatur er at man ikke har folk i et slikt system som formidler sannheten til de som sitter med makten. Jeg tror det er det vi ser i Russland, sa Blinken.

– Putin blir stadig mer isolert, paranoid og redd

Hvorvidt det er tilfelle at Putin lever i et informasjons-vakuum, er imidlertid et åpent spørsmål.

– Han ser ut til å isolere seg og det er indikasjoner på at han har sparket noen av sine rådgivere eller satt dem i husarrest, sa han ifølge Reuters.

I slutten av april delte den russiske avhopperen Gleb Karakulov sine erfaringer om samarbeidet med Putin. Karakulov var offiser i presidentens hemmelige sikkerhetstjeneste Ifølge avhopperen bruker Putin hverken mobiltelefon eller internett av frykt for å bli sporet.

– Putin blir stadig mer isolert, paranoid og redd, sier Karakulov, ifølge CBC News.

– Det er på tide å avslutte denne krigen

Han er en av svært få russere som har flyktet og gått offentlig ut med sin inngående kjennskap til Kremls indre liv etter å ha tjenestegjort for presidenten fra 2009 til slutten av 2022. Karakulov har gått i dekning sammen med sin nærmeste familie etter å ha flyktet.

– Vår president har blitt en krigsforbryter. Det er på tide å avslutte denne krigen og slutte å tie, sa Gleb Karakulov.

