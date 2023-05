– Nattehimmelen er en stor del av miljøet vårt, og det ville vært et stort tap om den fremtidige generasjonen ikke fikk se den, akkurat som den ville vært om de aldri så et fuglerede, sier astronom Martin Rees ved Royal i Storbritannia, til The Guardian.

LED-lys



Han mener det allerede på 2040-tallet vil være så å si umulig å få øye på stjernehimmelen, og da primært i urbane strøk. Dermed vil nye generasjoner miste muligheten til å se det all tidligere generasjoner har kunnet la seg fascinere av.

Ifølge forskere er det den økende bruken av LED-lys som er hovedårsaken til at lyset fra stjernene blir gradvis mer svekket.

Lysforurensningen inkluderer utendørsbelysning, gatelys, reklame og opplyste sportsarenaer. Lysdiodene bidrar til å lysne opp himmelen og samtidig gjøre stjernene mer utydelige.

– Du trenger ikke være astronom for å forstå dette

Fysikeren Christopher Kyba ved det tyske senteret for geovitenskap har oppdaget at dagens lysforurensning får nattehimmelen til å lysne opp med en hastighet på rundt ti prosent i året. Utviklingen skal ha akselerert siden 2011, ifølge forskerne.

– Du trenger ikke være astronom for å forstå dette. Jeg er ingen ornitolog, men hvis det ikke var noen sangfugler igjen, ville jeg følt meg fattigere, sier Martin Rees.

Lysforurensning kan også ha alvorlige økologiske konsekvenser. Havskilpadder og trekkfugler styres av måneskinn. Disse dyrene kan bli forvirret og gå seg vill. Insekter, som en rekke andre dyr er avhengige av, tiltrekkes av kunstig lys, og kan dø i møte med kunstige lysskilder.

– Like ukjent for befolkningen som konsekvensene av røyking på 80-tallet

– De negative konsekvensene av lysforurensning er like ukjente for befolkningen som de av røyking på 80-tallet, sier professor ved Universidad Politécnica de Madrid, Oscar Corcho, til The Guardian.

Allerede i 2016 rapporterte astronomer at Melkeveien bare var synlig for en tredjedel av verdens befolkning. Hvis det ikke gjøres noe for å stoppe utviklingen, er eksperter bekymret for at vi ikke lenger kan se stjernehimmelen, bortsett fra de aller største stjernene.

