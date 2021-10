Tyskland får to nye stjerneparker

En kullsort nattehimmel fylt med blinkende stjerner. I vår industrialiserte

tidsalder har dette blitt en mangelvare flere steder, og derfor jobber IDA for å bevare og beskytte nattehimmelen mot lysforurensning.

Denne uken ble Tyskland beriket med to nye stjerneparker da IDA utnevnte vadehavsøyene Pellworm og Spiekeroog til steder som har gjort en særlig innsats for å beskytte nattehimmelen mot kunstig lys.

– Det er fantastisk å se den stadige innsatsen for å beskytte det nattlige miljøet i dette unike og uberørte naturområdet, sier IDAs administrerende direktør Ruskin Hartley i en pressemelding.

Utnevnelsen gis kun til steder som har et naturlig nattlandskap og som har forpliktet seg til å bevare det ved å redusere lysforurensning. Årsaken er at både levende vesener og naturen har behov for mørket. I tillegg er det også energibesparende og dermed også en miljøgevinst i å skru av lysene.



Mørk himmel kan tiltrekke turister



Tyskland har allerede fire offisielle stjerneparker: Westhavelland i Brandenburg, biosfærereservatet Rhön i Hessen, nasjonalparken Eifel i Nordrhein-Westfalen og Winklmoosalm i Bayern. Byen Fulda har også status som «stjerneby», mens flere andre områder jobber med å bli anerkjent som stjerneparker, for eksempel Nordsaarland.

– I vår travle verden søker mange roen ute i naturen, og hva er vel mer beroligende for sjelen enn å se på en vakker stjernehimmel? Det er ingen tvil om at de nye stjerneparkene vil få stor betydning for turismen på Pellworm og Spiekeroog, sier Joelle Janz, turistsjef for Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) i Norge i en pressemelding.

Soloppgang over Spiekeroog Foto: Nordseebad Spiekeroog GmbH / Knipswerkstatt.de

Pellworm og Spiekeroog fortjener å komme inn på turistenes radar da de begge byr på vakker natur, frisk luft samt fred og ro.

Opplev Vadehavet på fredelig øy

Den nordfrisiske øya Pellworm ligger i nasjonalparken Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Øya er bare 37 kvadratkilometer stor og har omtrent 1 000 beboere. Pellworm har flere solskinnstimer enn gjennomsnittet. Hver sjette time skifter det fascinerende Vadehavet mellom flo og fjære. Når havbunnen blottlegges, kan du gå på oppdagelsesferd i Vadehavets verden og samle skjell eller lete etter rav. Øya oppleves best til fots eller på sykkel.

– Når du går av ferga på Pellworm, senker skuldrene seg helt automatisk, for her er fred av en annen verden. Beboerne på øya er utrolig avslappede, og det smitter over på gjestene, forteller Janz.

Pellworm: Utsikt til hus med stråtak og kirke Foto: Lookphotos / Sabine Lubenow

Den 28 kilometer lange vandreturen langs diket rundt øya gir et godt inntrykk av stedets unike skjønnhet. Tar du turen til Norderoogsand, kommer du forbi sanddynene hvor selene holder til. Ingen øy uten fyrtårn: Siden 1998 har giftelystne kunne la seg vie i Pellworms fyrtårn.

Den grønne, bilfrie øya



Spiekeroog er en del av nasjonalparken Niedersächsische Wattenmeer og er med sine mange eik- og furutrær en usedvanlig grønn øy. Den østfrisiske øya ligger mellom øyene Langeoog og Wangerooge og har et areal på litt over 18 kvadratkilometer. Biler er ikke tillatt, og mange gjester kommer derfor hit for å nyte den friske lufta. Her finnes også et spa med velværebehandlinger.

Spiekeroog: Hester underveis på den bilfrie øya Foto: Nordseebad Spiekeroog GmbH / Karlis Kalnins

Naturinteresserte valfarter til den østlige enden av øya hvor nasjonalparken Haus Wittbülten ligger.

Her kan du se hvordan tidevannet og vinden konstant får sandlandskapet til å endre karakter. Om sommeren blomster villrosene i sanddynene, og om høsten lyser den oransje tindveden opp landskapet. Du kan også ta en utflukt til sanddynene hvor selene holder til og nyte et godt måltid på øyas spisesteder.

– Spiekeroog er virkelig en palett av gode ting – natur, avslapning, ro og god mat. Med utnevnelsen som stjernepark kan man nå føye den sorte stjernehimmelen til denne listen, sier Janz.