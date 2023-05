Dansk IS-kriger dømt til livstid for landssvik

Domstolen har tidligere konkludert med at Ahmad Salem El-Haj har deltatt i væpnet kamp mot Danmark i Syria. Han er kjent skyldig i grovt landssvik.

I tillegg er han kjent skyldig i en rekke andre brudd på den danske terrorlovgivingen, blant annet for å ha forsøkt å verve familiemedlemmer til IS.

Torsdag ble han dømt til livstid i fengsel av Københavns byræt.

32-åringen sitter i dag i rullestol etter å ha blitt såret i et bombeangrep i Syria. Han ble høsten 2017 smuglet inn i Tyrkia sammen med kone og to barn, og satt fengslet der i nesten to år før han ble utlevert til Danmark i 2019.

Saken blir anket til landsretten, tilsvarende lagmannsretten i Norge, da El-Haj ønsker å bli frifunnet for landssvik, sa forsvarer Michael Juul Eriksen umiddelbart etter dommen, ifølge Ritzau.