Levninger etter 605 antatte IS-ofre gravd opp i Irak

Ekstremistgruppen tok kontroll over store deler av det nordlige Irak og ble senere anklaget for å ha begått en rekke grusomheter i området.

Blant annet skal rundt 600 innsatte fra et fengsel ved Badush ha blitt hentet ut og likvidert i nærheten av en elv, opplyser Dhiaa Khan, som leder arbeidet med massegraver ved en stiftelse tilknyttet myndighetene.

– Prosessen med å åpne gravene tok over to år, og 605 lik er hentet ut, sier Khan på en pressekonferanse søndag. Levningene er overlevert til rettsmedisinske myndigheter for identifisering.

Den første gruppen med 78 døde fra fengselet er allerede identifisert, sier lederen for det statlige rettsmedisinske instituttet, Zeid Ali.

Irak erklærte i 2017 at IS var nedkjempet militært. Siden den gang er det avdekket massegraver med antatte ofre for den ekstremistiske islamistbevegelsen flere steder i landet.