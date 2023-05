Samtidig som Vladimir Putin talte til Russland under militærparaden på Den røde plass i Moskva, publiserte Prigozjin, som leder det beryktede leiesoldatselskapet, en video.

I videoen sier han at den russiske staten ikke er i stand til å forsvare landet. Vladimir Putin sa i sin tale tirsdag at Russland er under et reelt angrep.

Se video: Wagner-sjefen raser mot Moskva: - De jævlene kan dra til helvete!

Truet Putin

Ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Unian har Wagner-sjefen nå truet Moskva og Putin med å publisere en video der han vil fortelle sannheten om situasjonen ved fronten i Ukraina, med mindre han blir forsynt med den nødvendige ammunisjonen han har blitt lovet.

– Jeg vil ikke ødelegge seiersdagen, men kommer tilbake med flere detaljer senere om vi ikke får ammunisjon, sier Prigozjin ifølge Unian.

Wagner-gruppen har ledet an i den flere måneder lange offensiven mot Bakhmut i Øst-Ukraina, men har ikke klart å skaffe seg kontroll over byen.

Hevder russiske soldater flykter

Wagner-sjefen har vært i konflikt med forsvarsdepartementet og anklaget dem for ikke å sende nok ammunisjon.

– Vi skulle ha fått ammunisjon nå, men det har ikke skjedd, sier Prigozjin.

Forrige uke skjelte han ut både Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov.

Han anklager også russiske styrker for å flykte fra kampene i Bakhmut, noe som skal ha kostet Russland kilometer med fremgang.