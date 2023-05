I en ti minutter lang tale på seiersdagen sier Putin at Russland ønsker en fredelig framtid, men at de er under angrep og at det føres en reel krig mot dem.

Samtidig sier han at vestlige eliter sprer hat og russofobi. Vesten har glemt hvem som beseiret nazistene, sier Putin. Han sier også at det ukrainske folk er tatt som gissel av et statskupp og vestlige ambisjoner.

Til det russiske folket sier Putin at fremtiden til både staten og folket er avhengig av dem.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Vendepunkt

– Vi er alle stolte over dem som deltar i den spesielle militæroperasjonen, sier Putin om de krigende soldatene i Ukraina.

– Hele landet står samlet i vår støtte til våre helter, vi ber for dere, sier presidenten.

Putin sier også at sivilisasjonen er ved et vendepunkt på grunn av krigen som er blitt sluppet løs mot Russland, til tross for at det var Russland selv som startet krigen med sin fullskala invasjon av Ukraina i fjor.

– Hurra

Presidenten avsluttet talen med et kamprop for soldatene.

– For Russland. For våre tapre styrker. For seier. Hurra, sa Putin.

Putin nevnte ikke noe om de store problemene Russland møter i Ukraina, der analytikere mener russerne nå er presset på defensiven. Samtidig har det vært flere sabotasjeangrep i Russland.

Det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti bemerker at Putin hadde en kort samtale med forsvarsminister Sergej Sjojgu. Det ble også avholdt ett minutts stillhet.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Russiske soldater under militærparaden. Foto: Moscow News Agency / Reuters

Spenning

Det var knyttet spenning til hva Putin ville si i talen sin. Militærparaden på Den røde plass går av stabelen som planlagt, men feiringen av seiersdagen er tonet ned flere steder.

Seiersdagen er en av de viktigste i den russiske kalenderen og markerer seieren over Nazi-Tyskland.

TV-bilder viser Putin som håndhilser på veteraner fra andre verdenskrig. Lederne fra Kasakhstan, Armenia, Belarus, Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan er også på plass i Moskva.