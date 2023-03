– På under en uke, fra 6. mars, har vi drept over 1.100 fiendtlige soldater i Bakhmut-området alene, sa Zelenskyj i sin daglige videotale.

I tillegg har 1.500 russiske soldater blitt såret og satt ut av spill, ifølge presidenten. Han sier også at over ti ammunisjonslagre og mye utstyr har blitt ødelagt.

Tallet er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Bakhmut ligger ved frontlinjen i Donetsk øst i Ukraina, og helt siden i sommer har det pågått et svært blodig slag om byen.

Amerikanske Institute of the Study of War skrev tidligere søndag at den russiske offensiven i Bakhmut øst i landet ser ut til å ha stanset opp. Lørdag ble det meldt at russiske styrker kontrollerer den østlige delen av byen.

Forsvarsdepartementet i Moskva hevdet søndag at over 220 ukrainske soldater er drept i løpet av det siste døgnet. Ifølge meldingene fortsetter russiske soldater å angripe ukrainske stillinger i Donetsk.

Tallene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Lørdag meldte Ukraina at over 500 russiske soldater var drept eller såret i løpet av et døgn i forbindelse med slaget om byen. Heller ikke disse tallene er bekreftet av uavhengige kilder.

