– Samtidig som Russland fortsetter å lide ekstremt store tap, er det dramatiske forskjeller mellom de russiske regionene når det gjelder hvordan krigen påvirker befolkningen, ifølge forsvarsdepartementet i London.

Departementet anslår at i noen regioner er det 30 ganger flere som dør som følge av krigen enn i Moskva.

Minoriteter får de største tapene

Det er etniske minoriteter som har måttet tåle de største tapene. I regionen Astrakhan er for eksempel 75 prosent av de som blir drept, etniske kasakhstanere og tartarer, anslås det.

Amerikanske Institute of the Study of War skriver søndag at den russiske offensiven i Bakhmut øst i landet ser ut til å ha stanset opp. Lørdag ble det meldt at russiske styrker kontrollerer den østlige delen av byen.

Hundrevis av soldater skal de siste dagene være drept både på russisk og ukrainsk side av frontlinjen.

Fortsetter å angripe

Forsvarsdepartementet i Moskva hevdet søndag at over 220 ukrainske soldater er drept i løpet av det siste døgnet. Ifølge meldingene fortsetter russiske soldater å angripe ukrainske stillinger i Donetsk.

Tallene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Lørdag meldte Ukraina at over 500 russiske soldater var drept eller såret i løpet av et døgn i forbindelse med slaget om Bakhmut. Heller ikke disse tallene er bekreftet av uavhengige kilder.