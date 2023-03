Litauen: Russland har nok ressurser til å krige i to år

– Ressursene som Russland for tiden råder over, er nok til å fortsette krigen på nåværende nivå i to år, sier sjefen for Litauens militæretterretning, Elegijus Paulavicius.

Han sier at støtten til Russlands militære fra land som Iran og Nord-Korea også blir avgjørende for hvor lenge krigen kan vare.

– Men hvis vi ser på hva Russland har nå av strategiske reserver, utstyr, ammunisjon, våpen, kan de fortsette å krige på nåværende nivå i to år, sa Paulavicius til journalister i Vilnius torsdag.