Minst ni personer er meldt drept, og langt flere er såret. De over 80 rakettene var stort sett rettet mot infrastrukturanlegg, knyttet til blant annet energi og transport. Også boligbygg ble rammet.

Ifølge president Volodymyr Zelenskyj ble angrepene gjennomført mot hele ti av landets fylker.

– Det eneste okkupantene kan gjøre, er å terrorisere sivile. Men det vil ikke hjelpe dem å vinne krigen, sier Zelenskyj.

Hevn for «terror»

Russlands forsvarsdepartementet beskriver på sin side angrepet som en «massiv gjengjeldelse» for det som omtales som et «terrorangrep» i den russiske regionen Brjansk i forrige uke.

Da hevdet russiske myndigheter at ukrainere hadde tatt seg inn i to landsbyer på russisk territorium og tatt innbyggere som gisler i den ene av dem.

Ukraina har oppgitt at over 30 av rakettene ble skutt ned av landets luftforsvar. Men over 50 rammet ulike mål. Storbyer som Kharkiv, Odesa, Lviv og Kherson er rammet, samt hovedstaden Kyiv. Flere steder ble energinettet slått ut.

Angrepet førte også til at strømforsyningene til atomkraftverket i Zaporizjzja ble kuttet slik at det nå går på dieselaggregater.

Frykter atomkatastrofe

Sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, sier at situasjonen er uholdbar og understreker at det er sjette gang at kraftverket mister eksterne kraftforsyninger.

– Hver gang kaster vi terningen. Og hvis vi lar dette fortsette gang på gang, så vil hellet en dag ta slutt, sier Grossi, som nok en gang ber om en sikkerhetssone rundt det som er Europas største atomkraftanlegg.

Russiske styrker har okkupert kraftverket siden i fjor vår. Det ligger i nærheten av frontlinjen, og frykten er stor for en atomkatastrofe hvis det skulle bli ødelagt.

Russiske eksperter toner imidlertid ned faren og beskriver situasjonen som helt normal.

Kraftverket får nå strøm fra 18 dieselaggregater og har nok drivstoff til å driftes i ti dager, ifølge Energoatom.

Fem drept i Lviv

Siden midten av februar har ukrainske byer opplevd sin fredeligste periode siden Russland invaderte landet for over ett år siden. Samtidig har kampene rast øst i landet, spesielt ved byen Bakhmut, der russiske soldater ser ut til å feste et stadig sterkere grep om byen.

Flere av rakettene traff mål som ligger langt fra frontlinjen øst i Ukraina.

Minst fem personer ble ifølge redningsmannskaper drept da en rakett rammet et boligstrøk i Lviv fylke helt vest i landet. Området ligger om lag 70 mil fra nærmeste frontlinje. Dronebilder viser et hus som er jevnet med jorden, omgitt av ødelagte bygninger.

Det er svært sjelden at Russland angriper mål i denne delen av landet, og det skal være første gang på flere måneder at dette skjer i Lviv. Byen og fylket med samme navn ligger like ved grensen til Polen.

Tre personer ble dessuten drept i Kherson i sør, en by som lenge var okkupert av russiske soldater, men som ble frigjort i fjor høst. Ett av angrepene rammet et stoppested for kollektivtransporten, opplyser ukrainske myndigheter.

I tillegg er det meldt at en sivil person ble drept i Dnipro-regionen sentralt i landet.

Biler sto i brann

I Kyiv var 40 prosent av innbyggerne uten oppvarming torsdag morgen. Ikke siden oktober har flyalarmen gått så lenge som sju timer.

– Jeg hørte en veldig kraftig eksplosjon, veldig kraftig. Vi hoppet fort ut av sengen og så at en bil sto i brann. Deretter begynte også de andre bilene å brenne. Glasset ble knust på balkongene og vinduene, sier Ljudmila (58) til nyhetsbyrået Reuters. Hun holder et lite barn i armene.

– Barnet ble redd og hoppet ut av sengen. Hvordan kan de gjøre dette? Hvordan er det mulig? De er ikke mennesker. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle dem, sier hun.

Ifølge ukrainske myndigheter avfyrte russerne seks av sine hypersoniske missiler. Det er flere enn noen gang tidligere, og Ukraina har ingen mulighet til å skyte dem ned.

Angrepene har også slått ut strømmen i havnebyen Odesa ved Svartehavet, mens infrastrukturen i Kharkiv nordøst i landet ble rammet av 15 raketter. Opplysningene kommer fra guvernørene i de to fylkene.