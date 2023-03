Opplysningene kommer fram i en ny etterretningsrapport og er det første kjente betydelige sporet som peker i retning av hvem som var ansvarlig for angrepet, skriver avisen. og viser til amerikanske tjenestemenn

Etterforskere på begge sider av Atlanteren har slitt med å finne ut hvem som sto bak eksplosjonene ved gassrørledningen i fjor. Nord Stream ble brukt til å føre russisk gass til Europa.

Amerikanske kilder sier også til New York Times at det ikke er tegn til at ukrainske myndigheter var delaktige i sabotasjen. President Volodymyr Zelenskyjs rådgiver avviser også slik innblanding.

– Kyiv var absolutt ikke innblandet i sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene, sier Mykhailo Podoljak. Han legger til at ukrainske myndigheter ikke har noen opplysninger om det som har skjedd.

Mange spekulasjoner

Det har vært mange spekulasjoner om hvem som kan ha stått bak sabotasjen 26. september. Mange i Vesten mistenkte raskt russiske myndigheter. Men også Ukraina, Storbritannia og USA er blitt beskyldt for å ha utført sprengningene. Nylig kom det også udokumenterte anklager om at Norge hadde vært en del av operasjonen.

Russlands viseambassadør til FN sier de nye opplysningene viser behovet for en internasjonal gransking.

– Dette beviser at vårt initiativ for en internasjonal etterforskning i regi av FNs generalsekretær er på sin plass, sier Dmitrij Poljanskij. Han sier Russland i løpet av måneden vil be FNs sikkerhetsråd stemme over et forslag om å be generalsekretær António Guterres sette i gang en gransking.

Stoltenberg vil ikke spekulere

Tysklands regjering sier den har merket seg saken i New York Times, men nøyer seg foreløpig med en nøytral uttalelse.

– For noen dager siden orienterte Sverige, Danmark og Tyskland FNs sikkerhetsråd om at etterforskningen pågår, og at det fortsatt ikke foreligger resultater, heter det i en uttalelse fra statsminister Olaf Scholz' regjering.

Også Nato-sjef Jens Stoltenberg la seg på en tilsvarende linje da han fikk spørsmål om saken på en pressekonferanse i Stockholm.

– Det vi vet er at det har vært et angrep, at det var sabotasje og at det var et veldig alvorlig angrep mot kritisk infrastruktur i Europa. Men etterforskningen og undersøkelsene pågår fortsatt, så det vil være galt å spekulere i hvem som står bak, inntil de er avsluttet.

Konkluderer ikke

Amerikanske tjenestemenn sier det er mye de fortsatt ikke vet om gjerningsmennene og deres tilknytninger. Nylig innhentet informasjon antyder at det er motstandere av Russlands president Vladimir Putin, men gir ingen detaljer om gruppens medlemmer eller hvem som ledet eller betalte for operasjonen.

Tjenestemennene vil heller ikke si hva slags etterretningsinformasjon det er snakk om, hvor den kommer fra eller hvor sterke beviser den inneholder. De sier materialet ikke gir noen tydelig konklusjoner. Dermed er muligheten åpen for at det kan ha vært utført av uoffisielle aktører med koblinger til Ukrainas myndigheter og sikkerhetsstyrker.

Tjenestemenn som har sett etterretningsopplysningene sier de tror sabotørene mest sannsynlig var ukrainske eller russiske borgere. Amerikanske tjenestemenn sier ingen amerikanske eller britiske borgere var involvert.