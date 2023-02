Danmarks statsminister advarer mot konspirasjonsteorier om gassrørlekkasje

– Jeg vil advare mot konspirasjoner i enhver sammenheng og generelt. Jeg aksepterer ikke et premiss om at myndigheter er ansvarlige for konspirasjonsteorier, sier den danske statsministeren.

Den amerikanske journalisten Seymour Hersh skrev på bloggen sin 8. februar at ifølge en anonym kilde «med direkte kjennskap til planleggingen», var det USA og Norge sto eksplosjonene.

Dette ble avfeid som rent oppspinn. Hersh har dessuten nektet å gi dokumentasjon for sine påstander.

Påstanden har imidlertid fått mye oppmerksomhet den siste tiden på grunn av en pressekonferanse USAs president Joe Biden hadde kort tid før krigen startet i februar i fjor. Da sa han at USA vil stanse gassforbindelsen mellom Russland og Tyskland dersom russiske styrker gikk inn i Ukraina.

Eksplosjonene på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2, som går fra Russland til Tyskland, er fortsatt et mysterium. Både danske, svenske og tyske myndigheter etterforsker saken, men det er usikkert om det noen gang vil komme et offisielt svar på hva som skjedde.