USAs forsvarssjef: – Russland har tapt

Under en pressekonferanse sammen med USAs forsvarsminister Lloyd Austin i Brussel tirsdag felte USAs forsvarsjef general Mark Milley en knusende dom over Russland.

– Russland har tapt strategisk, operativt og taktisk i krigen i Ukraina, sa Milley under pressekonferansen, ifølge Reuters.

Samtidig påpekte han at resten av verden lar seg inspirere av ukrainernes tapperhet og motstandskraft.

Ikke bare militært

Det er ikke bare den militære delen av konflikten eksperter og andre mener president Vladimir Putin og Russland har tapt. En av verdens fremste eksperter innenfor handel og investeringer med energi, Pierre Andurand, mener Russland også har tapt energikrigen.

Han sier det blant annet skyldes at Europa har lært seg å leve uten russisk gass.

– Jeg mener at Putin har tapt energikrigen. Ekstremt høye priser på energi og naturgass i Europa var dårlig for verdensøkonomien, men nå er de tilbake på et mer normalt nivå, sa Andurand til Financial Times forrige uke.

Harde kamper i Bakhmut

Forrige uke ble det rapportert om at Russland var i ferd med å sette i gang en større offensiv i det østlige Ukraina. Til tross for dette pågår de hardeste kampene i og rundt byen Bakhmut i Donetsk, som Russland har forsøkt å ta i flere uker.

Dersom Russland får kontroll over Bakhmut, vil de være nærmere å kunne ta kontroll over hele Donetsk fylke, noe som har vært ett av landets mål siden starten av krigen, skriver NTB