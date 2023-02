I en video på Telegram langer Igor Girkin ut mot Russlands president Vladimir Putin. Girkin er en ultranasjonalistisk russer som tidligere har vært leder for separatistene i Donetsk. Han er nå en av de mest profilerte nasjonalistiske militærbloggerne.

Innholdet i videoen er gjengitt av svenske Aftonbladet. Girkin beskriver Putin som en ynkelig person.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

– Kan oppstå et ønske om å flykte

Det er sjelden at russiske militærbloggere kritiserer den russiske presidenten direkte.

– For Putin kan det oppstå et ønske om å flykte, hvis situasjonen blir veldig kritisk. Den psykologiske kategorien han tilhører gjør at han i en slik situasjon sannsynligvis vil få panikk, og da kan han rett og slett prøve å stikke av for å redde livet sitt, sier Girkin.

Se video: Wagner-soldat henrettes med slegge

Den svenske oberstløytnanten Joakim Paasikivi er overrasket over utspillet til Girkin.

– Jeg tror ikke lenger at han er en ventil, gitt at han kritiserer Putin direkte. Det er ubegripelig at han fortsatt er i live, sier Paasikivi til Aftonbladet.

– Urolige for å skape martyrer

Girkin har flere ganger tidligere uttalt seg kritisk om den russiske krigføringen i Ukraina. Han har tidligere vært oberst i den russiske etterretningstjenesten FSB og offiser i den russiske hæren.

Stefan Ingvarsson, analytiker ved Centrum för Östeuropastudier, tror det er en enkel grunn til at Girkin ikke har blitt arrestert av Putins regime.

– Jeg kan forstå at de er urolige for å skape martyrer, sier Ingvarsson til Aftonbladet.