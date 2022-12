Nå advarer han mot at den russiske hæren kan stå foran en massakre.

– Krigen har nesten vart i ti måneder. De største nederlagene har vært strategiske, og på grunn av at Ukraina ikke har blitt beseiret, og at vi ikke kan se slutten på krigen ennå, er det et strategisk nederlag, uttalte Girkin et videoinnlegg på sin private Telegram-kanal i helgen.

Igor Girkin, også kjent som Igor Strelkov, er siktet for å ha beordret nedskytingen av Malaysia Airlines Flight 17 i 2014, som drepte alle 298 personer om bord.

«Jeg er i helvete. Jeg er i mørket, for helvete. Shit»

I oktober meldte den russiske krigshisseren at han var på vei til frontlinjen i Øst-Ukraina etter å ha blitt utpekt som nestkommanderende bataljonssjef i Donetsk. To måneder senere kommer han med rystende skildringer fra innsiden av de russiske hæravdelingene.

Mandag skrev han en nytt, rystende innlegg på Telegram. Her legger han ikke skjul på hvor tøffe forhold som møter både erfarne soldater og mobiliserte russere uten kamperfaring.

«Jeg er i helvete. Jeg er i mørket, for helvete. Shit. Jeg sutrer eller klager ikke nå. Når de bryter gjennom fronten, henter jeg geværet mitt, tar på meg den skuddsikre vesten og prøver å drepe noen før jeg dør. De kommer til å drepe meg. Men da skal jeg ikke oppleve mer skam, og på den måten kan man si at jeg kommer til å føle meg bra», skriver Girkin ifølge dansk TV 2.

Refser den brutale generalen Sergej Surovikin

Ukrainske myndigheter har utlovet en dusør på 100.000 dollar dersom han blir tatt til fange eller drept. Krigsforbryterdomstolen i Haag har dømt ham til livsvarig fengsel.

I likhet med flere militærbloggere bruker Igor Girkin svært sterke ord for å kritisere den russiske krigføringen mot broderfolket i Ukraina. Nå har han mistet troen på at en militær seier er mulig.

Selv ikke den nyutnevnte generalen Sergej Surovikin, som tidligere i høst ble tildelt det øverste militære ansvaret for den russiske invasjonen, har Girkin tro på. Surovikin regnes som svært kynisk og brutal, og var hjernen bak mange av de russiske grusomhetene i Syria.

– Jeg vil ikke utelukke et angrep på Moskva

General Sergej Surovikin

Nå advarer Girkin mot at de russiske styrkene trolig ikke har opplevd det verste ennå.

«Det er umulig å beskrive den militære inkompetansen. Dette er et enormt massivt svik og det vil bli en helt helvetes massakre neste gang ukrainerne går til offensiven. Den russiske hæren og dens overkommando har ingen sjanse til å lykkes», skriver Girkin på Telegram.

Han går så langt som å antyde at Ukraina kan få blod på tann, overkjøre den russiske armé og til slutt rette sine våpen mot Kreml og hovedstaden Moskva.

– Jeg vil ikke utelukke et angrep på Moskva eller et annet sted, 1. nyttårsdag eller en av de andre dagene, advarer Igor Girkin.

Første gang han kritiserer Putin direkte



Under et intervju med den russiske rockemusikeren Andrej Kovalev, gikk Girkin også i strupen på Putin. Det skal være første gang han rettet kritikken mot presidenten.

– Vår president og potensielle øverstkommanderende tar avstand fra krigen så mye han kan. Han prøver å snakke om det så lite som mulig eller ikke i det hele tatt. Vår regjering er definitivt ikke i stand til å håndtere denne krisen, sa Igor Girkin.

51-åringen spilte en sentral rolle da Russland annekterte Krim i 2014. Han var også delaktig da prorussiske separatister startet krigen i Donbas, og var i en periode leder for flere militante grupper. Nå fremstår han desillusjonert, bitter og i sterk opposisjon til Kreml og Putin.

