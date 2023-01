Britiske lovgivere fikk i 2021 dispensasjon til å forbigå sanksjonene mot den russiske oligarken og eieren av den beryktede russiske paramilitære organisasjonen Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, skriver The Guardian.

De fikk dispensasjon for å kunne hjelpe Prigozjin, som ønsker å gå til sak mot den britiske journalisten og grunnleggeren av Bellingcat-gruppen, Eliot Higgins.

Bellingcat er et redaksjonelt fellesskap bestående av borgerjournalister, som bruker frikildeetteretning, ofte gjennom internett og sosiale medier, for å ettergå menneskerettighetsbrudd og storkriminalitet.

61 år gamle Prigozjin gikk til sak mot Higgins i 2021, før krigen i Ukraina brøt ut og russiske oligarker ble rammet av omfattende sanksjoner fra en rekke vestlige land, deriblant Storbritannia. Da Prigozjin gikk til sak var han allerede sanksjonert i Storbritannia.

Advokatfirma Discreet Law, som holder til i London, søkte om, og fikk grønt lys for å etablere kontakt med Prigozjin. De skal ha samarbeidet med et russisk advokatfirma da de utarbeidet Prigozjins sak.

Bellingcat-grunnlegger Eliot Higgins ble personlig saksøkt av «Putins kokk». Foto: Simon Dawson / Reuters/NTB

Fra fengselsfugl til Putins indre sirkel

Allerede før krigen var Jevgenij Prigozjin blant Russlands mektigste menn. Han tilbragte tyveårene sine i fengsel, og hans første jobb etter løslatelsen var som pølseselger. Veien gikk så videre inn i restaurant og cateringbransjen, og det var angivelig her kan knyttet tette bånd til Vladimir Putin, og omsider fikk sitt kallenavn «Putins kokk». For kallenavnet har ikke en lumsk opprinnelse, han var faktisk Putins kokk.

Prigozjin kontrollerer et større nettverk av bedrifter, inkludert tre anklaget for å ha blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget i 2016. Han er også anklaget for å ha forsøkt å påvirke mellomvalget i USA i 2018.

I dag er han mest kjent som sjefen for Wagner-gruppen, en organisasjon av leiesoldater som har gjort seg svært kjent gjennom invasjonen i Ukraina. I flere år benektet Prigozjin å ha noe med den paramilitære organisasjonen å gjøre, eller å ha tilknytning til Russlands forsvarsdepartement. Så kom Bellingcat på banen.

Saksjoner fra 2020

Det var i 2020 at Bellingcat publiserte en undersøkelse foretatt i samarbeid med tyske Der Spiegel. I saken titulert «Putins Chef’s Kisses of Death: Russia’s Shadow Army’s State-run Structure Exposed», hevder Bellingcat å ha avslørt at Prigozjin er tett integrert i det russiske forsvarsdepartementet og etterretningsorganisasjonen GRU, som i dag kalles GU.

Prigozjin har valgt å gå til sak mot Bellingcat-grunnlegger Eliot Higgins, hvor han saksøker Higgins for ærekrenkelse. Den russiske uavhengige avisen Novaja Gazeta, som er grunnlagt av nobelprisvinner Dmitrij Muratov, hevder at dette kun er strategisk fra Prigozjins side, hvor formålet er å forbigå sanksjonene. Allerede i 2020 ble Prigozjin ilagt sanksjoner fra Storbritannia som forbød ham innreise i London. Likevel fikk advokatfirma Discreet Law grønt lys for å reise til Russland, ens ærend for å møte Prigozjins russiske advokater i St. Petersburg, skriver Novaja Gazeta.

I september 2021 skal Prigozjin ha overført penger til det britiske advokatfirmaet, via den russiske banken Sberbank, men overføringen ble først stanset, grunnet sanksjoner. En måned senere skal imidlertid UK Treasury ha godkjent betalingen, og dermed ha hjulpet Prigozjin forbigå sanksjoner og gått til sak mot en britisk reporter.

– Handler kun om hevn

Så kom natten til 24. februar 2022, og den russiske invasjonen av Ukraina.

Det ble tidlig kjent av «Putins kokk» og hans leiesoldater i Wagner-gruppen tok del i krigføringen på russisk side, og som konsekvens skal Prigozjins sak ha falt i ruiner. I mars 2022 kunngjorde Discreet Law at de hadde avsluttet sitt arbeid med Prigozjin, og saken ble offisielt erklært avsluttet i mai.

Bellingcat-grunnlegger Eliot Higgins tok til Twitter tirsdag og er takknemlig for at Discreet Law valgte å trekke seg.

– Prigozjins sak handler kun om hevn for sanksjonene, og vi er heldige at hans advokater trakk seg ut av saken, hvis ikke kunne denne kampen lett ha kostet oss 100.000 pund, skriver Higgins i en Twitter-melding.

Prigozjin skal angivelig ha funnet veien til Higgins via Twitter-meldinger som knytter ham direkte til Bellingcat-etterforskningen inn i Prigozjins aktiviteter. Ved å gå til sak mot Higgings, som er britisk statsborger, havner saken i Storbritannia, hvor lovene tilknyttet ærekrenkelse er mer i hans favør enn Higgins. Dersom han hadde gått til sak mot selve selskapet, hadde saken havnet der hvor Bellingcat har sitt hovedkvarter, i Nederland, skriver The Guardian.

Bellingcat-grunnlegger Eliot Higgins. Foto: Courtesy Everett Collection/NTB

– Saken er helt absurd

Discreet Law, som nå har trekt seg ut av saken, understreker at de hele tiden arbeidet etter lovens retningslinjer. Storbritannias statsminister Rishi Sunak bekrefter at saken var i tråd med regelverket til The Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), hvor frosne midler kan brukes til å betale saksomkostninger.

«Retten til å forsvare seg selv skal alltid være til stede i et fungerende demokrati», skriver en talsperson for den britiske statsministeren.

Saken er erklært konkludert, og Higgins er lettet.

– Det er svært velkomment at denne saken nå er avsluttet, men jeg finner det absurd at en person som er sanksjonert av Storbritannia, EU og USA for sin tilknytning til Wagner-gruppen, kan saksøke en britisk journalist for å ha rapportert det som er årsaken til at vedkommende er sanksjonert, skriver Higgins i en Bellingcat-rapport publisert i mai i fjor.

