Stoltenberg: Putin planlegger nye offensiver i Ukraina

– Vi må ikke undervurdere Russland. President Putin har vist at han er villig til å betale en høy pris for denne urettmessige krigen. Og viktigst av alt – det er ingen tegn til at han har endret sine ambisjoner. Han ønsker å kontrollere Ukraina og planlegger nye offensiver, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på en pressekonferanse med den tyske forsvarsministeren Boris Pistorius tirsdag.

For å skape varig fred, må det gjøres tydelig for Putin at Russland ikke kan vinne på slagmarken, sa han videre.

– Vi må skaffe tyngre og mer avanserte våpensystemer sånn at ukrainske styrker kan drive tilbake de russiske styrkene, sa han.