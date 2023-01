Latvias president ber Tyskland sende stridsvogner til Ukraina

– Alt som er nødvendig må gjøres slik at Ukraina kan forsvare seg selv, sier Levits i et intervju med den tyske rikskringkastingen Deutschlandfunk mandag.

Han argumenterer med at leveransen er viktig for hele Europas sikkerhet, og at det nå nærmest råder enstemmighet i Europa om at Ukraina på få levert slike stridsvogner.

– Hvis et land ikke samarbeider, er det selvfølgelig et problem, sier han.

Levits legger til at han ikke forstår hvorfor Tysklands statsminister Olaf Scholz tar i betraktning den tvilen mange tyskere føler når det gjelder leveranse av slike stridsvogner til Ukraina.