Baltisk trio øker presset mot Tyskland

De baltiske ministrene hadde et tydelig budskap før møtet med sine europeiske kolleger i Brussel mandag formiddag: Ukraina må få stridsvogner.

Alle tre pekte på Tyskland, som hittil har sagt nei til at Polen og andre vestlige land får sende tyskproduserte Leopard-stridsvogner til Ukraina.

– Tyskland er et av de ledende landene i Europa. Å være stor innebærer mye ansvar, og på dette tidspunktet finnes det ikke noen gode grunner til at vi ikke skal sende stridsvogner eller luftvernsystemer til Ukraina, sa Latvias utenriksminister Edgar Rinkevics da han møtte pressen.

– Stormakt-ansvar

Også Estlands utenriksminister Urmas Reinsalu legger vekt på Tysklands ansvar som EU-stormakt.

– Vi må gjøre mer. Vi må gi mer våpen til Ukraina, slo han fast.

Omtrent samtidig kom Latvias president Egils Levits med det samme budskapet i et intervju med tysk rikskringkasting.

– Alt som er nødvendig, må gjøres slik at Ukraina kan forsvare seg selv, sa Levits og påpekte at det nå nærmest råder enstemmighet i Europa om at Ukraina må få levert stridsvogner.

– Hvis et land ikke samarbeider, er det selvfølgelig et problem, sier han ifølge nyhetsbyrået DPA.

Stoltenberg til Berlin

– Jeg skulle ønske jeg slapp å vente enda en dag på stridsvogner, sa Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis på vei inn til EUs utenriksministermøte.

Like før møtestart kom nyheten om at Nato-sjef Jens Stoltenberg skal møte Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius i Berlin tirsdag.

Det skjer etter at den tyske utenriksministeren Annalena Baerbock på søndag forsikret om at Tyskland ikke vil hindre Polen i å sende tyskproduserte stridsvogner til Ukraina dersom Polen ber om det.

Vil søke om tysk godkjenning

Det kommer Polen til å gjøre, lover statsminister Mateusz Morawiecki.

– Vi vil be om en slik godkjenning, men dette er ikke det viktigste, sa Morawiecki på en pressekonferanse i Poznan vest i Polen mandag.

I stedet vektla han at Polen vil bygge en koalisjon sammen med flere andre land som skal stå for forsendelsen.

Han mener at søndagens uttalelse fra Baerbock gir et «glimt av håp» og utelukker ikke at Tyskland også vil kunne delta i koalisjonen.

Øverst på ønskelisten

Ifølge Polens statsminister har Tyskland har over 350 aktive Leopard-stridsvogner og rundt 200 på lager.

– Vi utøver et konstant press mot regjeringen i Berlin for å gjøre Leopard-stridsvognene tilgjengelige, sa Morawiecki.

Den ukrainske regjeringen mener at stridsvogner, og spesielt Leopard 2-modellen, er helt vesentlig for å kunne overvinne russiske invasjonsstyrker.

Tyskland har blant annet som følge av sin aggressive rolle i annen verdenskrig vært nøye med å ikke levere våpen til land i krig. Men etter den russiske invasjonen i Ukraina i februar i fjor gjorde landet helomvending.

Frykt for storkrig

Å levere tunge og mer offensive våpen sitter imidlertid langt inne for regjeringen i Berlin. Frykten består blant annet i at stridsvogner har rekkevidde nok til å utføre angrep mot mål på russisk side av grensen.

Skulle det skje, øker også risikoen for at konflikten sprer seg og blir til en storkrig mellom Russland og Nato.

Tyskere flest har generelt vært skeptiske til å levere stridsvogner til Ukraina, men i en meningsmåling fra Forsa i forrige uke sa 46 prosent at de støtter leveranse av Leopard-stridsvogner, mens like mange sa at de var imot.