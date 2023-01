Russisk vernepliktig dømt til flere års fengsel etter opprør mot overordnede

En russisk vernepliktig soldat er dømt til fem og et halvt års fengsel etter å ha havnet i en krangel om dårlige treningsforhold med en offiser.

Dommen er den første kjennelsen mot en vernepliktig soldat som har kritisert forholdene under Putins mobilisering. Det skriver The Guardian.

Russland hevdet i fjor høst at 300 000 vernepliktige hadde blitt mobilisert.

Ble filmet

I en video som ble filmet 13. november i fjor kan man se den vernepliktige soldaten Alexander Leshkov skjelle ut og dytte til den russiske oberstløytnanten Denis Mazanov under trening på en militærleir utenfor Moskva.

I videoen kan man ifølge The Guardian høre Leshkov rope til oberstøytnanten:

– Du saboterer kommandørens direkte ordre. Du burde arresteres.

Leshkov henviser til det han mener er brudd på Russlands president Vladimir Putins ordre om at vernepliktige soldater skal få tilstrekkelig med trening og utstyr. Det mente Leshkov at den vernepliktige troppen ikke fikk.

– Det er ikke du som må sitte i skyttergravene sammen med oss, fortsetter Leshkov.

I tillegg til å rope til og dytte oberstløytnant Mazanov blåste Leshkov røyk fra en e-sigarett i offiserens ansikt.

– Synd at man må lide for sannheten

I et intervju med den russiske avisen Moskovskij Komsomolets kort tid etter hendelsen sa vernepliktige Leshkov at han gjentatte ganger hadde klaget på treningsforholdene. Ifølge Leshkov ble klagene ignorert av hans overordnede, skriver The Guardian.

– Det er synd at man må lide for sannheten, sa Leshkov til den russiske avisen.

En militær domstol utenfor Moskva fant Leshkov skyldig i å «påføre sin sjef fysisk skade» under sin militærtjeneste. For det må den vernepliktige soldaten sone fem og et halvt år i russisk fengsel.