Det russiske luftvåpenet mangler kompetente kamppiloter og har dårlig utnyttet de få gode de har, opplyser den britiske tankesmien Royal United Services Institute (RUSI) i en rapport som tar for seg russisk luftkrigføring mellom februar og juli 2022.

Ifølge rapporten vurderer Ukraina det slik at Russland gikk inn krigen med færre enn hundre fullt utdannede piloter. Mangel på tilstrekkelig trening skal være utbredt i det russiske flyvåpenet, opplyses det også om.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Instruktører sendes i kamp

Som følge av mangel på kompetente kamppiloter har Russland sendt flyinstruktører inn i kamp i Ukraina, noe som kan skape alvorlige ringvirkninger i det russiske flyvåpenet.

Ifølge rapporten kan bruken av instruktører i kamp føre til at piloter som er under trening nå møter en mangel på kvalifiserte mentorer.

– Mobiliseringen av instruktører fra flyskolene til frontlinjen har også hemmet muligheten til å utdanne nye piloter, heter det i rapporten.

Sammenlignes med Nazi-Tyskland

Det er en vanlig praksis i flere luftstyrker at erfarne piloter fritas fra kamptjeneste for å fungere som instruktører for nye piloter, slik at de kan overføre ekspertisen sin til pilotene under utdanning.

En av grunnene til at Nazi-Tyskland tapte andre verdenskrig var fordi et desperat Luftwaffe, Tyskland luftvåpen, sendte sine mest erfarne instruktører i kamp, noe som førte til en nedgang i den tyske pilotkvaliteten, skriver Insider som omtaler rapporten.

En slik militærkultur reduserer luftstyrkers effektivitet og evne til å trene nye piloter, mener RUSI i rapporten som ble lansert mot slutten av 2022.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Russiske jagerfly av typen MiG-31. Foto: AP / NTB

Utfordringer i disiplinen

Også det russiske luftvåpenets bakkemannskaper får gjennomgå i rapporten. Royal United Services Institute peker på at feil som i utgangspunktet er lette å unngå skjer på bakken på russiske militære flystriper. Bakkemannskaper skal blant annet ha unnlatt å fjerne deksler fra sensorer på kampfly før operasjoner i Ukraina, noe som reduserer flyenes effektivitet i strid.

En annen hyppig feil er at bakkemannskapene har for vane å stable ammunisjon ved siden av fly som står parkert ved russiske flybaser. Ammunisjonen kan eksplodere ved ukrainske droneangrep mot russiske flybaser og øke effekten av droneangrepene. Det pekes på at feilen kan føre til tap av både fly og piloter, skriver Insider.

RUSI peker på at feil begått av både ledelsen og mannskaper lavt på rangstigen korresponderer med den betydelige reduksjonen i både omfanget og kompleksiteten i russiske luftoperasjoner over Ukraina siden begynnelsen av krigen.