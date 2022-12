Eksperter har i flere omganger og på ulike måter uttalt i media at den russiske opposisjonen er død.

Russlands president Vladimir Putin har gjennom sine 20 år ved makten etablert det mange kaller et «kupp-sikkert» regime. I tillegg har han gjentatte ganger slått ned eventuelle opposisjonelle kritikere ved å fengsle dem eller drive dem ut av landet. Mange vil også legge til drap og drapsforsøk på denne listen.

I 2015 ble den russiske opposisjonslederen Boris Nemtsov drept i et attentat. Da kallte Putin attentatet en «skam» for Russland. Foto: Alexander Zemlianisjenko / AP / NTB

Det finnes lite eller ingen rom for kritikk av Kreml eller Putin i Russland. Slik kritikk må derfor utføres utenfra.

Men hvem er disse modige menneskene som tør å tale Putin midt i mot, og som dermed risikerer friheten og livet?

I samråd med Helge Blakkisrud, førsteamanuensis i Russland-studier ved Universitetet i Oslo, har ABC Nyheter listet opp seks av Putins sterkeste gjenlevende kritikere.

Aleksej Navalnyj

De fleste kjenner til opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj (46) og hans lange kamp mot Putin. En kamp som nesten kostet ham livet.

Siden han ble partileder for opposisjonspartiet Russia of the Future i 2013 har Navalnyj blitt arrestert flere ganger. Han mener selv arrestasjonene har vært politisk motivert.

Opposisjonsleder Aleksej Navalnyj blir arrester under en anti-Putin-demonstrasjon i 2018. Foto: AP / NTB

Allerede i 2019 hevdet han at han har blitt forgiftet mens han var i fengsel. I 2020 ble han imidlertid innlagt på sykehus etter å ha blitt akutt syk med voldsomme smerter under en flytur. På det russiske sykehuset ble han lagt i kunstig koma, men sjefslegen hevdet de ikke fant spor av gift i kroppen hans.

Navalnyj ble så overført til et sykehus i Berlin, Tyskland. Prøver sendt til spesiallaboratorier i Frankrike og Sverige for analyse bekreftet derimot at Navalnyj var forgiftet av en nervegift.

Da Navalnyj den 17. januar 2021 vendte tilbake til Russland, ble han umiddelbart varetektsfengslet i 30 dager for brudd på meldeplikten i en betinget dom fra 2014. Da hadde i Navalnyj meldt seg fordi han lå i kunstig koma.

Aleksej Navalnyj sitter i dag i et russisk fengsel. Foto: Moscow City Court / AP / NTB

Den 22. mars 2022 ble han dømt til fengsel i ni år, under skjerpede vilkår, for økonomiske misligheter, og for fornærmelse av en kvinnelig dommer.

Mikhail Khodorkovskij

Den tidligere oligarken Mikhail Khodorkovskij (59) har blitt en av Putin og Kremls sterkeste kritikere de seneste årene.

I 2014 holdt Mikhail Khodorkovskijen tale under Oslo Freedom Forum. Han lever i eksil i London. Foto: Torstein Bøe / NTB

Det selv om det var Putin som benådet ham i 2013, etter at han ble dømt til fengsel for økonomisk kriminalitet. Dommen den gangen har blitt kritisert for å være politisk motivert. Khodorkovskij tilhørte allerede da opposisjonen mot Putin og var kritisk til det politiske systemet i Russland. Han ønsket en mer liberal styreform etter modell av vestlige demokratier, ifølge Store Norske Leksikon (SNL).

Khodorkovskij var før fengselsdommen en av verdens rikeste menn, og det hevdes at han var med på å sikre Putin makten.

Etter løslatelsen i 2013 har Khodorkovskij levd i eksil i London. Derfra leder han eksilorganisasjonen Åpent Russland, som blant annet har som formål å gjenopprette rettsstaten.

Garry Kasparov

Den tidligere verdensmesteren i sjakk, Garry Kasparov (59), har vist seg de siste årene som en uttalt menneskerettighetskjemper og politisk aktivist.

Etter at han la opp som sjakkspiller i 2005 grunnla han Den forente borgerfronten og ble medlem av Det andre Russland, en koalisjon av opposisjonspartier.

Den tidligere sjakkspilleren Garry Kasparov var med på å starte opposisjonsbevegelsen Solidarnost i 2008. Foto: Torstein Bøe / NTB

I 2008 grunnla han også opposisjonsbevelgelsen Solidarnost sammen med blant annet Ilja Jasjin (les mer om han senere i artikkelen) og opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov, som ble drept i et attentat nær Kreml i 2015.

Kasparov er en uttalt Putin-kritiker, og har blant annet sammenlignet den russiske regjeringen under Putin med mafiaen.

Han har også blitt arrestert under en protest i Moskva.

I 2014 fikk han innvilget kroatisk statsborgerskap.

Under krigen i Ukraina har Kasparov nok en gang uttalt seg kritisk til Putin og Kreml. Han har derfor blitt stemplet som en «utenlandsk agent» av russiske myndigheter.

Ilja Jasjin

Opposisjonspolitikeren og regimekritikeren Ilja Jasjin (39) har lenge vært en alliert av den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, og sto også nær opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov.

Jasjin ledet opposisjonspartiet People’s Freedom Party (PARNAS) fra 2012-2016, og har siden ledet Moskvas avdeling. Han

I 2017 ble Jasjin valgt til kommunal stedfortreder i Krasnoselskyj-distriktet i Moskva. Under en måned senere ble han valgt til leder av vararådet i samme distrikt.

Ilja Jasjin fotografert i retten i Moskva 29. juni. Jasjin ble tidligere denne måneden dømt til 8 års fengsel for å ha uttalt at russiske styrker begikk massakre i Ukraina. Foto: Aleksandr Zemljanitsjenko / AP / NTB

Året etter sa Jasjin at han ville stille til valg som Moskvas ordfører.

I 2021 ble han derimot utestengt fra å stille i det kommende valget fordi han ble ansett for å være en «ekstremist». Dette trolig fordi han åpenlyst støttet Navalnyj.

Da krigen brøt ut var Jasjin sett på som den fremste opposisjonspolitikeren som var igjen i Russland, og som ikke var fengslet. Jasjin kritiserte offentlig den russiske invasjonen av Ukraina, og sa blant annet at russiske styrker sto bak en massakre i Ukraina, da sivile ble funnet drept etter russisk tilbaketrekking fra byen Butsja nær Kyiv.

I juni ble regimekritikeren fengslet og senere dømt til åtte år i fengsel for å spre det som russisk rettsvesen hevder er falsk informasjon om Russlands krig mot Ukraina.

Vladimir Kara-Murza

Den tidligere journalisten og opposisjonspolitikeren Vladimir Kara-Murza (41) har posisjonert seg som en ivrig regimekritiker. Særlig som sin posisjon som Boris Nemtsovs protesjé.

Hans uttalte kritikk av regime og posisjon som opposisjonspolitiker, skal ifølge ham selv, nesten tatt livet hans to ganger.

Vladimir Kara-Murza reiste tilbake til Russland da krigen brøt ut, etter å ha oppholdt seg i USA etter å ha blitt forgiftet to ganger. Tilbake i Russland ble han raskt arrestert. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

Les også: «Katt og mus med Putin»: Vladimir Kara-Murza har lurt døden to ganger

Den første gangen han ble rammet av en mystisk dødelig sykdom var i 2015. Han kollapset brått og havnet i koma. Han fikk fem prosents overlevelsessjanse, men knuste alle odds.

Andre gang var i 2017, men også da overlevde Kara-Murza.

Begge ganger har siden blitt antatt å ha skjedd som følge av forgiftning.

Kara-Murza har permanent oppholdstillatelse i USA og har oppholdt seg der, deriblant for å få behandling for sykdommer forårsaket av forgiftningene.

Men da Russland invaderte Ukraina i februar i år, klarte ikke Kara-Murza å sitte stille. Derfor reiste han tilbake til hjemlandet.

Der ble han raskt arrestert. I utgangspunktet for å ha nektet å adlyde politiets ordre, men så snart han var bak lås og slå ballet det seg på med anklagelser.

Han er blant annet siktet for forræderi mot Russland og for å ha spredt falsk informasjon om Kreml og det russiske forsvaret. Blir han dømt risikerer han opptil 20 års fengsel.

Ksenia Sobtsjak

Den tidligere journalisten og TV-programlederen Ksenia Sobtsjak (41) er datter av Anatolij Sobtsjak, tidligere ordfører i St. Petersburg og den gang Putins sjef.

Putin skal angivelig være gudfar til Ksenia Sobtsjak.

TV-programlederen og tidligere ordførerdatter Ksenia Sobtsjak, stilte mot Putin i presidentvalget i 2018. Tidligere i år ransaket russiske etterforskere boligen hennes. Men da hadde hun allerede rømt landet, og lever nå i eksil i Litauen. Foto: Pavel Golovkin / AP / NTB

Likevel har Sobtsjak markert seg som en markant kritisk stemme mot Putin, og stilte mot ham i presidentvalget i 2018. Da fikk hun 1,7 prosent av stemmene.

I oktober ble det kjent at russiske etterforskere ransaket boligen hennes. Hun skal selv ikke ha vært tilstede, siden hun i forkant ble varslet og derfor rømte landet. Hun skal først ha prøvd å villede myndighetene med å bestille billetter til Dubai og Tyrkia, men reiste i stedet til Belarus og videre til Litauen.

Ifølge russiske myndigheter var ransakelsen av Sobtsjaks bolig et ledd i etterforskningen av sjefen hennes, eieren av medieselskapet Attention Media, Kirill Sukhanov. Han er pågrepet, anklaget for utpressing.

Sobtsjak har på sin side kalt anklagene mot Sukhanov tøvete og hevder at pågripelsen av ham er ledd i myndighetenes forsøk på å kneble uavhengige medier. Det skriver NTB.