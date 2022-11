Ekteparet Vladimir og Evgenia er begge barn av Perestrojka, og vokste opp i et Russland preget av håp, hvor vitenskap og teknologi ble prioritert høyere enn før. Gorbatsjovs økonomiske reform, som kom i 1987, skulle bli redningen, men Sovjetunionen var allerede dødsdømt. Fire år senere kollapset unionen, og Russlands demokratiske oppvåkning begynte.

Så kom president Vladimir Putin til makten.

Nær døden to ganger av «mystiske sykdomstilfeller»

10. oktober ble Kara-Murza arrestert og fengslet i Moskva. Foto: Natalia Kolesnikova / AFP/NTB

Kara-Murza klarte ikke gi opp håpet om et friere og sterkere Russland, og plukket opp stridsøksa. Det har nesten kostet ham livet to ganger, og det vites fremdeles ikke hvordan han fikk i seg giften. Det vil si: FBI vet mer, men vi vet lite.

Den første gangen han ble forgiftet var i 2015. Han kollapset brått og havnet i koma. Evgenia fikk vite at ektemannen hadde fem prosent sjanse for å overleve, men han knuste alle odds og overlevde, skriver BBC.

Nylig offentliggjorde FBI dokumenter inn i sin etterforskning av de to tilfellene av uforklarlig sykdom som har rammet Kara-Murza. Begge, i 2015 og 2017, skal ha funnet sted i Moskva, skriver Washington Post.

Kara-Murza har permanent oppholdstillatelse i USA, og mottok behandling for multiorgansvikt som følge av sykdomstilfellene.

Etter det andre tilfellet tok Evgenia med seg en blodprøve fra ektemannen til USA, som ble overført FBI allerede på flyplassen. FBI er åpen om at de etterforsker saken, men har ikke offentliggjort funnene sine.

Evgenia Kara-Murza har tatt opp ektemannens kamp. Foto: Jean-Francois Badias / AP/NTB

– Jeg kunne kverket ham!

Kara-Murza kunne ha valgt å leve livet videre i USA, men krigen i Ukraina gjorde tanken på det uutholdelig.

– Jeg kunne ikke sitte her i stillhet og se på hva som foregår. Kreml fremstiller Putin-kritikere som landssvikere, men de ekte svikerne er de som ødelegger fremtiden til landet vårt, skriver Kara-Murza i et brev til BBC.

Nå er han fengslet i Russland, og kona Evgenia har hentet opp ektemannens stridsøks, vel og merke utenfor Russlands grenser.

– Jeg skjønner at han føler behovet for å være der, i gatene sammen med folket. Han ønsket å vise at man ikke må la seg kneble av frykt, og jeg beundrer ham for det, men faen, jeg kunne kverket ham! sier Evgenia.

Han ble i utgangspunktet arrestert for å ha nektet å adlyde politiets ordre, men så snart han var bak lås og slå kom et snøskred av anklagelser. Han er blant annet siktet for å ha spredt falsk informasjon om Kreml og det russiske forsvaret under en tale i den amerikanske delstaten Arizona. Der skal han ha anklaget russiske styrker for å ha begått krigsforbrytelser ved å slippe klasebomber over boligområder.

Russiske myndigheter hevder at de aldri har begått målrettede angrep mot sivilbefolkningen i Ukraina.

Det vites ikke hvilken dom Kara-Murza risikerer å få.

Video: – Stans Putin, før han utløser tredje verdenskrig: