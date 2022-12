Det skjer samtidig som angrepene på Ukraina fortsetter. Eksperter har pekt på at slike utspill fra Moskva kan være propaganda mer enn reelle ønsker om forhandlinger.

Putin sier i et intervju som ble vist søndag, at Russland er «forberedt på å forhandle om akseptable utfall med alle parter i prosessen».

Han anklager igjen Ukraina for å nekte å godta forhandlinger. Det er noe Moskva har hevdet en rekke ganger i krigen. Putin gjentar også at han ikke hadde noe annet valg enn å starte krigen.

– Vi forsvarer våre nasjonale interesser, sier Putin.

Putin anmeldt

Siden invasjonen av Ukraina startet i februar, har Putin kalt den en «militæroperasjon». 23. desember kalte den russiske presidenten Ukraina-krigen «krig» for første gang.

Putin har begrunnet den såkalte militæroperasjonen i Ukraina med at han ønsker å «avnazifisere» og frigjøre landet. Han sier også at han vil stoppe Nato-land, særlig USA, fra å ødelegge Russland.

Etter å ha kalt invasjonen en krig, er Putin blitt anmeldt.

Det er opposisjonspolitikeren Nikita Juferjev i Putins fødeby St. Petersburg som har levert inn en anmeldelse. Å kalle krigen for en krig, er i strid med loven som sier at det må kalles en militær spesialoperasjon.

Flere er blitt dømt til lange fengselsstraffer for å ha kalt krigen for en krig.

Juferjev sier ifølge Sky News til Reuters at han ikke har noen tro på at Putin skal bli straffet. Han ber riksanklageren se på saken.

– Det er viktig for meg å gjøre dette for å rette søkelyset mot motsigelsene og urettferdigheten ved disse lovene. Han skriver under på dem, men følger dem ikke selv, sier politikeren.

Sitter trygt

Allerede i mai, under tre måneder etter at Russland invaderte nabolandet Ukraina , kom tidligere MI6-sjef Sir Richard Dearlove med en dristig påstand. Han mente Russlands president Vladimir Putin ville miste makten innen 2023.

– Jeg legger virkelig hodet på blokka nå, men jeg tror han vil være borte innen 2023. Sannsynligvis vil han havne på et sanatorium, og der kan han ikke lede Russland fra, sa Dearlove i podkasten sin One Decision.

Med dager igjen av 2022, kan man trygt si at Dearlove tok feil. Putin sitter fortsatt ved makten. Men hvor trygt sitter han?

– Akkurat nå ser det ut til at Putin sitter trygt, sier Helge Blakkisrud, førsteamanuensis i Russland-studier ved Universitetet i Oslo, til ABC Nyheter.

– Putin sitter trygt til han plutselig ikke gjør det, legger han til.