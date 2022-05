Krigen i Ukraina er nå inne i sin tolvte uke . Rapporter tilsier at Russland har lidd store tap, og misnøyen med Russlands president Vladimir Putin øker.

Det har også blitt spekulert i om et kupp mot den russiske presidenten kommer til å skje, noe den ukrainske etterretningssjefen har hevdet allerede er i gang.

I tillegg har det i flere år, og spesielt nå under krigen, blitt spekulert kraftig i Putins helsetilstand. Flere kilder hevder Putin er alvorlig syk, og at han trolig lider av en kreftsykdom eller Parkinsons.

Påstandene har derimot aldri blitt bekreftet, men heller sterkt avkreftet av Kreml.

Kan ikke lede Russland fra et sanatorium

Etter disse ryktene spår tidligere MI6-sjef Sir Richard Dearlove, at Putin vil havne på et sanatorium innen neste år, og slik mister makten.

Sir Richard Dearlove er tidligere MI6-sjef. Han mener Putin vil miste makten innen året er omme. Foto: Lucy Nicholson / Reuters / NTB

– Jeg legger virkelig hodet på blokka nå, men jeg tror han vil være borte innen 2023. Sannsynligvis vil han havne på et sanatorium, og der kan han ikke lede Russland fra , sier Dearlove i podkasten sin One Decision , ifølge The New York Post.

Dearlove var sjef for den britiske hemmelige etterretningstjenesten fra 1999 til 2004.

Planlegges ikke for etterfølgere i Russland

Videre sier Dearlove en slik innleggelse vil være et «elegant» alternativ til et statskupp.

Han advarer samtidig om at Russland ennå ikke har noen plan for hvem som skal ta over etter Putin. Dearloves beste tips er at Nikolaj Patrusjev, nåværende sekretær for Russlands sikkerhetsråd, vil ta over.

– Hvis teorien min stemmer, og Putin havner på et sanatorium, tror jeg det er sannsynlig at han (Patrusjev, journ.anm) vil steppe inn. Det vil trolig også bli permanent da det ikke planlegges for etterfølgere i Russland, sier Dearlove i podkasten.