Vladimir Putin lover ubegrensede midler til militæret

Putin kom med uttalelsen på et TV-sendt møte med den russiske forsvarsledelsen onsdag.

– Det som skjer er selvfølgelig en tragedie, vår felles tragedie. Men det er ikke et resultat av vår politikk. Det er resultatet av politikken til tredjeland, hevdet han.

Russland invaderte Ukraina 24. februar og har siden da okkupert deler av det østlige Ukraina. De siste månedene har russiske styrker bombet store deler av Ukrainas energiinfrastruktur, noe som har rammet sivilbefolkningen hardt.

Styrker Russlands atomstyrker

President Vladimir Putin sier beredskapen til landets atomstyrker skal styrkes. Antall russiske soldater skal økes fra 1 million til 1,5 millioner.

– Kampevnen til våre væpnede styrker øker dag for dag, hevdet Putin i et TV-sendt møte med forsvarsledelsen onsdag.

Han sa at kampberedskapen til de kjernefysiske styrkene skal styrkes.

Samtidig varslet forsvarsminister Sergej Sjojgu at antallet russiske soldater skal økes kraftig, fra 1 million til 1,5 millioner. Tallet skal angivelig omfatte 695.000 frivillige soldater ansatt på kontrakt.

Flere soldater nær Norden

Sjojgu sier videre at Russland skal opprette en ny forsvarsenhet i nordvest, som følge av Natos foreslåtte innlemmelse av Sverige og Finland.

– Gitt Natos ønske om å bygge opp militær kapasitet nær den russiske grensen, samt utvide den nordatlantiske alliansen mot Finland og Sverige, er det nødvendig å opprette en passende enhet soldater i det nordvestlige Russland, sier forsvarsministeren.

Det russiske sjøforsvaret skal ha en ny hypersonisk rakett klar tidlig i januar 2023, ifølge Putin.

Raketten det dreier seg om, er av typen Zircon, som Russland har jobbet med å utvikle i mange år.

Vil gi alt forsvaret ber om

Russlands forsvarsminister Sergej Sjoigu . (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Putin lover også at målene som er satt for de annekterte områdene i Ukraina, vil bli nådd.

– I alle territorier, også de nye, vil soldatene sikre livet til våre borgere, sa presidenten onsdag.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax sa Putin også at det ikke er restriksjoner på finansieringen av forsvaret og at landet vil gi alt forsvaret ber om.

– Det er velkjent at det militæret potensialet og evnene til nesten alle større Nato-land er i aktiv bruk mot Russland. Likevel kjemper våre soldater, underoffiserer og offiserer for Russland med mot og stahet, sa presidenten ifølge et annet statlig nyhetsbyrå, RIA.

Innrømmer svakheter

Samtidig innrømmet Putin i talen at det finnes svakheter, blant annet innen kommunikasjon mellom styrkene. I tillegg sa han at det er behov for å modernisere mobiliseringssystemet.

I forbindelse med møtet kunngjorde forsvarsminister Sjojgu at det skal etableres marinebaser i de okkuperte havnebyene Mariupol og Berdjansk i Ukraina.

Vesti , nyhetsredaksjonen til den statlige kringkasteren Russland-1, siterer Sjojgu på at 250.000 russiske soldater har fått kamperfaring i Ukraina.

Forsvarsministeren foreslår også å øke vernepliktsalderen gradvis fra 18 til 21 år.