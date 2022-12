– Spørsmålet er ikke om, men når Russland vil innlede en ny offensiv mot Moldovas territorium, sier Alexandru Musteata, ifølge Reuters. Han er sjef for den moldovske sikkerhetstjenesten.

Russland har fortsatt som mål å få sikret en landkorridor gjennom Ukraina til Transnistria, sa Musteata til TV-stasjonen TVR-Moldova mandag.

Ifølge Musteata ser den moldovske etterretningstjenesten for seg flere scenarioer for hvordan russiske styrker kan nå fram til Moldova, og at en mulig offensiv kan komme enten i vinter eller til våren.

Transnistria, som kontrolleres av prorussiske separatister og som har en permanent russisk styrke på 1.500 soldater utplassert, grenser til det sørvestlige Ukraina.