Det ukrainske flyvåpenet fløy flere tokt søndag, men generalstaben sier ikke akkurat hvor målene var.

Ifølge president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Oleksij Arestovytsj led russiske styrker store tap i kamper rundt Bakhmut i Donbas. Der ble en russisk kontingent med 400 til 800 mann tatt i bakhold og satt ut av spill.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

På den annen side ble den russiskokkuperte byen Donetsk utsatt for et ukrainsk angrep da et sykehus ble truffet av artilleriild. Det brøt ut brann, og pasienter og stab måtte evakueres.

Angrep russisk grenseby

Tidligere søndag var det meldinger om at en person ble drept og åtte såret i et angrep på den russiske grensebyen Belgorod. Ifølge lokale myndigheter traff granater byens sentrum og en kyllingfarm.

Det er også kommet meldinger fra lokale journalister om eksplosjoner og flere sårede på en russisk flyvåpenbase i Rostov, men dette er ikke bekreftet av andre kilder.