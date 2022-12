Russisk fjernsyn: Putin med viktig kunngjøring neste uke

– Vi venter på viktige kunngjøringer, sier Pavel Sarubin, som er programleder for «Moskva. Kreml. Putin» på statskanalen WGTRK.

Ifølge meldingen skal Putin lede et utvidet møte i departementet, som holdes hvert år. Hvilken dag det skal holdes, er ikke kjent.

Mandag er imidlertid Putin ventet å møte Belarus' leder Aleksandr Lukasjenko i Minsk.

Nye angrep i Kherson

Meldingen kommer samme dag som det meldes om nye russiske angrep i Kherson sentrum.

Russerne trakk seg ut av byen i november, men har nå etablert stillinger på andre siden av elven Dnipro. Derfra gjennomfører de ofte angrep mot byen.

Khersons guvernør Jaroslav Janusjevytsj oppgir søndag at Russland gjennomførte 54 angrep med raketter, bombekastergranater og artilleri fra stridsvogner dagen før. Tre personer er drept og seks såret, ifølge guvernøren.

Forsvarsministeren dro til Ukraina-fronten

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu har besøkt russiske styrker som er involvert i «spesialoperasjonen» i Ukraina, opplyser russiske myndigheter.

– Sjojgu fløy til områder der de russiske styrkene er stasjonert, og besøkte stillinger ved frontlinjen i området for den militære spesialoperasjonen, skriver forsvarsdepartementet i en uttalelse.

Meldingen ble lagt ut på Telegram søndag sammen med et bilde av Sjojgu i et helikopter.

Her står det også at Sjojgu lyttet til rapporter fra kommandanter og snakket med vanlige soldater, som han skal ha takket for eksemplarisk innsats.

Uttalelsen inneholder ikke nøyaktige opplysninger om hvor Sjojgu reiste og om stedene ligger i Ukraina.