– Ikke ett av målene til Putin har lyktes, sa Scholz i Forbundsdagen onsdag.

Scholz sier Putin bommet fundamentalt da han trodde at Ukraina ville falle i løpet av noen få dager, og at det demokratiske Vesten ville være for splittet til å gi Ukraina effektiv hjelp.

– Han trodde han kunne tørke ut Europas solidaritet ved å skru av gassen, sa Scholz.

Han tok feil når det gjelder «ukrainernes mot, Europa, oss, våre demokratiers karakter og vår vilje til å motstå stormaktsmani og imperialisme», sa Scholz videre.