– Hvis den potensielle motstanderen tror at den kan bruke teorien om et forebyggende angrep, og vi ikke gjør det, får det oss til å tenke på truslene fra slike ideer i andre lands defensive holdning. Når vi snakker om en avvæpnende angrep, er det kanskje verdt å tenke på å adoptere ideene utviklet av våre amerikanske kolleger, deres ideer om å sikre deres sikkerhet, sa Putin under en pressekonferanse i Kirgisistan, ifølge AP.

Det er den russiske invasjonskrigen i Ukraina som er bakteppet for Putins antydninger om at landets atomstrategi nå kan bli endret.

– Vil bli utslettet fra jordens overflate

Russlands kjernefysiske doktrine sier at landet kan bruke atomvåpen kun hvis det blir eksponert for et atomangrep først fra for eksempel USA.

– Ethvert land som angriper Russland med atomvåpen vil bli utslettet fra jordens overflate av avanserte hypersoniske våpen, sier Putin, ifølge Daily Mail.

Russland er nå under enormt press fra verdenssamfunnet, og må daglig kjempe mot ukrainske styrker som har tilgang på mye av Natos mest avanserte konvensjonelle våpen.

Krigen har på ingen måte gått slik Putin tenkte og ønsket. I stedet er han nå under kryssild mellom haukene, som ønsker tøffere grep, og de som vil at krigen skal avsluttes raskest mulig, noe en ny meningsmåling viste, skriver Newsweek.

Vurderer forkjøpsangrep

Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergei Shoigu møter soldater under et besøk ved et militært treningssenter i det vestlige militærdistriktet for mobiliserte reservister, utenfor byen Ryazan 20. oktober 2022. (Foto: Mikhail Klimentyev). / Sputnik / AFP)

Samtidig ser Putin at den russiske krigsmaskinen har mye rusk i maskineriet. Moralen er lav, logistikken dårlig, utstyr mangler og befal gjør ikke det som er forventet.

I tillegg har mobiliseringen gått alt annet enn planlagt. Mange av de nye rekruttene er blitt kanonføde i møte med de erfarne ukrainske styrkene. Blodet flyter nå bokstavelig talt i skyttergravene, spesielt på det østlige frontavsnittet, som minner om kampene under 1. verdenskrig.

Dersom Russland velger å endre sin atomvåpen-doktrine vil det innebære muligheten for et forebyggende angrep, såkalt forkjøpsangrep, for å avvæpne en fiende.

I og med at det aldri har vært utkjempet en atomkrig mellom to atommakter, vil et tidlig og uvarslet angrep kunne gi angriperen en fordel, men som i neste omgang vil utløse massiv gjengjeldelse.

– Vi har slike raketter. Det har ikke fienden



I en kryptisk uttalelse i Kirgisistan, sa Putin at Moskva ikke ville være de første til å utplassere atomvåpen.

– Hvis vi ikke er de første til å bruke dem under noen omstendigheter, så vil vi heller ikke være de andre til å bruke dem, sa Putin, ifølge ABC News.

Putin hevdet at Russlands kryssermissiler og hypersoniske systemer var «mer moderne og enda mer effektive» enn de i USA.

– Vi har hypersoniske raketter. Det har ikke fienden, sa Putin.

– Ingenting ville være igjen av fienden



USAs forsvarsminister, Lloyd Austin Foto: Kevin Dietsch / AFP

John Erath, seniorpolitisk direktør for Senter for våpenkontroll og ikke-spredning, mener Putins uttalelse er nok et forsøk på å øke atomtrusselen.

– Jo lenger denne krigen varer, desto større trussel kan det være at atomvåpen blir brukt, mener Erath.

Putin legger imidlertid ikke skjul på at et atomangrep vil bli massivt gjengjeldt.

– Når det tidlige varslingssystemet mottar et signal om et missilangrep, skyter vi opp hundrevis av missiler som er umulige å stoppe. Fiendens rakettstridshoder ville uunngåelig nå territoriet til den russiske føderasjonen. Men ingenting ville være igjen av fienden også, fordi det er umulig å avskjære hundrevis av missiler. Og dette er selvfølgelig en avskrekkingsfaktor, advarer Putin, skriver Fox News.

USA: – Kreml fortsetter sin grusomme og uprovoserte krig

USAs forsvarsminister, Lloyd Austin, viser til at Russland «utvider og moderniserer sitt atomarsenal», melder Reuters.

– Mens Kreml fortsetter sin grusomme og uprovoserte krig mot Ukraina, har hele verden sett Putin engasjere seg i dypt uansvarlig kjernefysisk sabelrasling, sa Austin under en seremoni for den påtroppende sjefen for USAs strategiske kommando, som fører tilsyn med USAs atomarsenal.