– Vi vil ikke akseptere dette pristaket, sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov, og føyer til at russiske myndigheter analyserer tiltaket.

Formålet med pristaket er å begrense Russlands evne til å finansiere angrepskrigen i Ukraina. Grensen er satt ved 60 dollar fatet.

Pristaket innebærer blant annet at det å yte tjenester til oljetransportørene – som forsikring, finansiering og teknisk assistanse – forbys hvis oljen er blitt solgt for mer enn grensen som er satt. Så selv om Kina og India ikke har noen importbegrensninger, så kan selskapene som frakter russisk olje til dem, fortsatt rammes.

Analytikere mener imidlertid at et pristak på 60 dollar fatet ikke vil ha særlig effekt gitt dagens oljepris.

Mener pristaket burde blitt innført tidligere

Moskva har truet med at Russland ikke kommer til å eksportere olje til land som overholder pristaket.

Sjeføkonom Robin Brooks ved Institutt for internasjonal finans i Washington mener pristaket burde blitt innført mye tidligere, da oljeprisen lå på rundt 120 dollar fatet, skriver AP.

– Siden den gang har oljeprisen falt, og global resesjon er en realitet. Sannheten er at det er lite sannsynlig at pristaket blir bindende gitt dagens oljepris, sier Brooks.

USA: – Gode nyheter

Enigheten om pristaket ble kjent fredag kveld.

USA var positiv til nyheten.

– Det er gode nyheter at de har samlet seg om et pristak, sier John Kirby, talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

– Vi tror fortsatt at et pristak kommer til å bidra til å begrense Putins evne til å tjene penger på oljemarkedet slik at han fortsatt kan finansiere en krigsmaskin som dreper uskyldige ukrainere, sier han.