– Hva sa president Biden egentlig? Han sa at forhandlinger kun vil skje dersom Putin forlater Ukraina, sa Putins talsperson Dmitrij Peskov fredag.

– Jeg er klar til å snakke med Putin hvis han faktisk er interessert i å finne en måte å få slutt på krigen på. Han har ikke gjort det ennå, sa Biden torsdag.

Peskov la til at den «spesielle militæroperasjonen» fortsetter som før. Uttrykket er russiske myndigheters offisielle begrep, eller eufemisme, for krigen i Ukraina. Kremls talsmann hevdet også at Putin er åpen for andre fredsframstøt, skriver det statlige nyhetsbyrået Tass.