Da de dukket fram fra samtalen til en pressekonferanse i Det hvite hus, gjorde de det klart at de ønsker å bygge en solid transatlantisk allianse til støtte for demokratiet og for å stå opp mot Russland og Kina.

De lovte å stå sammen i å støtte Ukraina og presse Russlands president Vladimir Putin til fredssamtaler. Biden sa han er villig til å møte Putin, men bare hvis han mener alvor om at han søker en slutt på krigen.

Macron gjorde det klart at de begge er enige om at de aldri vil presse ukrainerne til et kompromiss som ukrainerne ikke kan godta.

Fransk frustrasjon

Statsbesøket, som er det første for Biden siden han ble president, og det første siden coronapandemien stanset alle slike store anledninger, fikk en tilsynelatende litt dårlig start da Macron luftet sin frustrasjon over amerikansk handelspolitikk.

Macron kritiserte den store klimapakken Biden fikk gjennom i Kongressen tidligere i år fordi den bygger på subsidier til amerikansk industri for å fremme grønn teknologi, i motsetning til EU som baserer seg på utslippskvoter.

– Subsidier er kanskje bra for amerikansk økonomi, men siden de ikke er koordinert med europeiske økonomier, skaper de et fravær av like konkurransevilkår, sa den franske presidenten i morgensendingen til ABCs Good Morning America.

Dempet uroen

Men etter møtet i Det ovale kontor som varte i en time og tre kvarter, antydet begge at de hadde roet forholdet og blitt enige om å drøfte praktiske skritt for å samordne tilnærmingen. Biden antydet at han er åpen for mindre justeringer av loven for å komme EU i møte.

– Det er justeringer vi kan gjøre, sa han og lovte at jobbskaping i USA ikke skal gå på bekostning av arbeidsplasser i Europa. Hva som konkret kan endres i loven, gikk han ikke inn på.

Macron fulgte opp med å si at USA og Frankrike lykkes ved å jobbe sammen, og ikke når landene står mot hverandre.

Han sa at innsatsen for å stanse klimaendringene er prisverdig, men at subsidiene det legges opp til, vil være et stort tilbakeslag for europeiske selskaper.

Kanonsalutt

Dagen startet med kanonsalutt og en full militær æresoppvisning for Macron, fortsatte med besøk på krigskirkegården i Arlington og møter med kongressledere og ble avsluttet med en storslagen statsmiddag i oppvarmede telt på plenen til Det hvite hus.

Det var kyss og klapp og klem da Biden og kona Jill ønsket Macron med kone Brigitte velkommen utenfor Det hvite hus, Jill i kjole fra Oscar de la Renta, og Brigitte i en av Louis Vuitton.

Der vartet kokkene opp med mat og et utvalg av amerikanske viner som ikke sto noe tilbake for hva Frankrike kan by på. Det var hummer til forrett, biff til hovedrett, et utvalg amerikanske oster, og til dessert chiffon-kake med creme fraiche-is.

Kjente gjester

Gjestene inkluderte kjente personligheter, mange med en eller tilknytning til Frankrike, som TV-verten Stephen Colbert, sangeren John Legend med kona Chrissy Teigen og moteguruen Anna Wintour, skuespilleren Julia Louis-Dreyfus og skodesigner Christian Louboutin.

Politikere, fra guvernøren i Louisiana, John bel Edwards, som senere tar imot Macron i den tidligere franske byen New Orleans, til avtroppende leder i Representantens hus, Nancy Pelosi, var også invitert.

Det var også familie, blant dem Bidens sønn Hunter og datter Ashley, samt søsteren Valerie, og underholdningen var det John Batiste fra New Orleans som sto for.