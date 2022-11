Fredag skriver britisk etterretning at de russiske reservistene lider store tap øst i Ukraina.

I september beordret Russlands president Vladimir Putin en «delvis» mobilisering av 300.000 russiske reservister.

Utplasseringen av reservistene er preget av forvirring over kvalifikasjonen for tjeneste, utilstrekkelig trening og personlig utstyr og forpliktelse til svært tøffe kampoppdrag, skriver britisk etterretning.

Får ikke gjennomgått tilstrekkelig helsesjekk

Videre skriver de at de fleste mobiliserte reservister tidligere har tjenestegjort, og at mange eksempler tyder på at reservister med stor sannsynlighet ikke får gjennomgått tilstrekkelig helsesjekk, og at mange blir tvunget til å tjenestegjøre med alvorlige, kroniske sykdommer.

Etterretningen hevder at de russiske reservistene har blitt satt til å grave ambisiøse skyttergravssystemer i Luhansk-regionen, mens de er under artilleribeskytning fra de ukrainske styrkene. Dette har sannsynligvis ført til store tap. I Donetsk skal mange reservister ha blitt drept i frontalangrep i veletablerte ukrainske forsvarsposisjoner.

Sannsynligvis vil Kreml være bekymret for at et økende antall medlemmer av reservistenes familier er forberedt på å risikere arrestasjon gjennom å protestere mot forholdene deres kjære tjener under, skriver britisk etterretning.

Tidligere har russiske reservister klaget over utilstrekkelig trening, mangel på utstyr og dårlig ledelse.

Stoltenberg: – Forferdelig start på vinteren

Ukens bomberegn i Ukraina bekymrer Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Dette er en forferdelig start på vinteren for Ukraina, sa han på en pressekonferanse fredag.

Ukraina ble denne uken rammet av en ny bølge russiske rakettangrep som førte til at langt på vei de fleste husstandene i landet mistet strømmen.