Det er den russiske uavhengige avisen The Insider som rapporterer om en gruppe på seks mobiliserte russiske soldater fra Krasnodar-regionen som i en video på sosiale medier etterlyser bedre ledelse fra de sentrale myndighetene.

De ble kalt inn til krigen etter Russlands president Vladimir Putin delvise mobilisering av 300.000 reservister tidligere i høst. Disse soldatene mener de etter en kort tids opptrening ble kastet ut i slagmarken i Ukraina, uten å ha fått noen beskjed om hva de skulle gjøre.

– Det viste seg at vi plutselig var ett eller annet sted langs markene i Ukraina og de bare kastet oss ut dit som hunder, sier soldatene i videoen.

Reservister i Sevastopol under en avreiseseremoni før de sendes til fronten i Ukraina. Foto: Stringer / AFP

Mangler ammunisjon, ledelse og radio

De forteller at de fikk uniform og ett par AK-47-gevær med bajonetter, men ingen ammunisjon.

– Det var ingen informasjon, ingen ledelse. Vi satt på nåler da vi ikke visste hvor våre folk var og hvor fienden var, sier den ene mannen i videoen lagt ut på det sosiale medier Sota.

De avslutter videoen med å anklage myndighetene for å ikke ha gitt dem verken radio eller medisinsk utstyr, i tillegg til ammunisjon.

– Nå er det null grader om nettene, selv om det i det minste er varmt på dagen, så man blir varm. Jeg ønsker å vise dette til våre myndigheter. Anser dere dette som normalt?

16.000 reservister allerede i Ukraina

I forrige uke meldte president Putin at 16.000 av de 300.000 mobiliserte reservistene allerede var på plass i Ukraina. Flere eksperter mener mange i stor grad kommer til å ende opp som kanonføde.

Videoen er foreløpig ikke uavhengig verifisert, men følger flere rapporter om klager på dårlig trening og mangel på utstyr blant de russiske styrkene.

– De ga oss absolutt ingen utstyr. Hæren har ingenting. Vi måtte kjøpe alt utstyret selv, fortalte den russiske soldaten Vladimir til The Guardian.

– Jeg måtte til og med male over våpenet for å dekke til rusten. Det er et mareritt. Snart må vi vel tvinges til å kjøpe våre egne granater, raser han.

Zelenskyj: Tapsfølelsen stadig sterkere i Russland

– Ukraina knekker den såkalt nest sterkeste hæren i verden. Følelsen av tap blir sterkere i Russland, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale mandag, på dagen åtte måneder etter at Russland invaderte nabolandet.

Zelenskyj la til at Russland har gått fra å en gang være en viktig internasjonal politisk aktør, til å nå bli stadig mer isolert. Han sa videre at ukrainske styrker gjenerobrer okkupert territorium hver dag.