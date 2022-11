Ukrainske regjeringsstyrker har drevet russerne tilbake fra store deler av både Mykolajiv og Kherson og tok nylig kontrollen over Kherson by. Den omtalte halvøya Kinburn Split er delt mellom de to regionene, og de russiske styrkene skal nå være presset vekk.

Selv om de ukrainske styrkene får kontrollen over hele halvøya, er de foreløpig ikke i direkte kontakt med de områdene som er frigjort rundt Kherson. Russiske styrker er drevet over til østsiden av Dnipro som renner gjennom Kherson by.

– Vi er i ferd med å ta tilbake kontrollen over disse områdene. Det gjenstår bare å frigjøre tre tettsteder før vi kan si at halvøya ikke lenger er en region i krig, sier Mykolajiv-guvernør Vitalyj Kim i sosiale medier.

En talskvinne for forsvarsdepartementet i Kyiv bekreftet tidligere i uken at ukrainske styrker gjennomfører en militæroperasjon på Kinburn Split-halvøya.